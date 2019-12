BURNOUT SYNDROMES『ハイキュー!!』OPテーマ連続担当「奇跡ってあるなぁ」

BURNOUT SYNDROMESが、12月16日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長と久しぶりに再会し、テレビアニメ『ハイキュー!!』のオープニングテーマを3期連続で担当することになった経緯を語りました。とーやま校長:本日の生放送教室には……!BURNOUT SYNDROMES:BURNOUT SYNDROMESです!!とーやま校長:よろしくお願いします! 結構、お久しぶりですよね?石川大裕(Ba&Cho):そうですね。廣瀬拓哉(Dr&Cho):いつぶりだろう?とーやま校長:1年以上は経っていますよね。熊谷和海(Gt&Vo):今日、TOKYO FMの位置がわからなかった(笑)。とーやま校長:えっ? 久々すぎて?!石川:通学路がわからんかったんか?!熊谷:「通学路がわかんね~」って思って(笑)。とーやま校長:(TOKYO FMは)BURNOUT SYNDROMES先生の母校みたいなものですよ。熊谷:なんかねぇ、今日は忘れてたなぁ……。とーやま校長:石川先生は、ずっとそんないい声でしたっけ?石川:今日はイキってます(笑)。とーやま校長:なんで?!(笑)。石川:久しぶりに来たので、イキろうと思って。とーやま校長:イキると声が低くなる?石川:そうですね。ラジオ用の声です(笑)。とーやま校長:BURNOUT SYNDROMES先生は、「未確認フェスティバル」(番組が開催している10代限定の夏フェス)の前身イベント「閃光ライオット」2010の準グランプリバンド!BURNOUT SYNDROMES:そうです!とーやま校長:僕も1年目だったんだけど、東京ビッグサイトで「BURNOUT SYNDROMES」って言ったのもめちゃめちゃ覚えているし、袖から見ていたのも覚えているし。あれが、もう9年前だって!石川:そりゃ、僕らも27歳になっちゃいますね。とーやま校長:27?!石川:アラサーです。とーやま校長:うわ! 俺、40!! あのときは31歳だったけど、もう40(笑)。全員:(笑)。とーやま校長:BURNOUT SYNDROMES先生は2016年にメジャーデビューされていて、テレビアニメ『ハイキュー!!』でテーマソングとして曲が流れていたりとか。さらに、2020年1月にスタートする『ハイキュー!! TO THE TOP』のオープニングテーマ(『PHOENIX』)も担当されていて……って、(2期から)3期連続?! こんなことあるの?!石川:(作詞作曲を担当している)熊谷くんが一番びっくりしています(笑)。とーやま校長:これ、どこかのタイミングで「次もお願いします!」って言われるんですか?熊谷:いや違うんですよ。3期連続でやらせてもらっていますけど、3期連続でコンペでございます。とーやま校長:え?! たくさん候補があるなか、3期連続で選ばれているの? いや、2期の段階でシード権を獲得してもいいでしょ?熊谷:いや……2期目で僕らは参加権が無かったんです。でも「(選考が)進んでいるらしいよ」って言われて……。僕は原作のそのシーズンの試合がめっちゃ好きだから、「選ばれなくてもいいから聴いてくれ!」って出したら選んでもらえて。「奇跡ってあるなぁ」と思っていたら、3回目もあったっていう。石川:熊谷くんが、踊りながらスタジオに入ってきましたからね。「フゥ~っ!」って(笑)。廣瀬:踊ってた踊ってた(笑)。熊谷:ちょっと阿波踊り風に(笑)。とーやま校長:へぇ~(笑)。じゃあ本当におめでたいことだし、快挙だし、思いは通じるものなんですね。BURNOUT SYNDROMES:はい。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/