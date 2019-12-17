ヨーロッパリーグ（EL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）の組み合わせ抽選会が16日に行われた。組み合わせを受けて、ラウンド32の開催日時も決まった。
ラウンド32のファーストレグは2020年2月20日に、セカンドレグは同26日と27日に行われる。
MF長谷部誠とMF鎌田大地が所属するフランクフルトと、MF南野拓実とMF奥川雅也が所属するザルツブルクによる注目の日本人対決は、ファーストレグがフランクフルトのホームで20日の18：55（日本時間26：55）キックオフ、セカンドレグがザルツブルクのホームで27日の21：00（日本時間29：00）キックオフに決まった。
■ファーストレグ
▼2月20日（日本時間26：55）
スポルティング（ポルトガル） vs イスタンブールBBSK（トルコ）
ルドゴレツ・ラズグラド（ブルガリア） vs インテル（イタリア）
フランクフルト（ドイツ） vs ザルツブルク（オーストリア）
シャフタール（ウクライナ） vs ベンフィカ（ポルトガル）
ヘタフェ（スペイン） vs アヤックス（オランダ）
コペンハーゲン（デンマーク） vs セルティック（スコットランド）
CFRクルージュ（ルーマニア） vs セビージャ（スペイン）
クラブ・ブルージュ（ベルギー） vs マンチェスター・U（イングランド）
▼2月20日（日本時間29：00）
ウルヴァーハンプトン（イングランド） vs エスパニョール（スペイン）
ヴォルフスブルク（ドイツ） vs マルメ（スウェーデン）
ローマ（イタリア） vs ヘント（ベルギー）
レンジャーズ（スコットランド） vs ブラガ（ポルトガル）
レヴァークーゼン（ドイツ） vs ポルト（ポルトガル）
APOEL（キプロス） vs バーゼル（スイス）
オリンピアコス（ギリシャ） vs アーセナル（イングランド）
AZ（オランダ） vs LASKリンツ（オーストリア）
■セカンドレグ
▼2月26日（日本時間26：00）
ブラガ vs レンジャーズ
▼2月27日（日本時間26：55）
エスパニョール vs ウルヴァーハンプトン
マルメ vs ヴォルフスブルク
ヘント vs ローマ
ポルト vs レヴァークーゼン
バーセル vs APOEL
LASK vs AZ
▼2月27日（日本時間29：00）
イスタンブールBBSK vs スポルティング
インテル vs ルドゴレツ・ラズグラド
ザルツブルク vs フランクフルト
ベンフィカ vs シャフタール
アヤックス vs ヘタフェ
セルティック vs コペンハーゲン
セビージャ vs CFRクルージュ
アーセナル vs オリンピアコス
マンチェスター・U vs クラブ・ブルージュ
■ラウンド32後の日程
▼決勝トーナメント2回戦（ラウンド16）
組み合わせ抽選会：2月28日
ファーストレグ：3月12日
セカンドレグ：3月19日
▼準々決勝
組み合わせ抽選会：3月20日
ファーストレグ：4月9日
セカンドレグ：4月16日
▼準決勝
組み合わせ抽選会：3月20日
ファーストレグ：4月30日
セカンドレグ：5月7日
▼決勝
開催日：5月27日
開催地：グダニスク・スタディオン（ポーランド・グダニスク）