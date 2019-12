ヨーロッパリーグ(EL)・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の組み合わせ抽選会が16日に行われた。組み合わせを受けて、ラウンド32の開催日時も決まった。

ラウンド32のファーストレグは2020年2月20日に、セカンドレグは同26日と27日に行われる。

MF長谷部誠とMF鎌田大地が所属するフランクフルトと、MF南野拓実とMF奥川雅也が所属するザルツブルクによる注目の日本人対決は、ファーストレグがフランクフルトのホームで20日の18:55(日本時間26:55)キックオフ、セカンドレグがザルツブルクのホームで27日の21:00(日本時間29:00)キックオフに決まった。

■ファーストレグ

▼2月20日(日本時間26:55)

スポルティング(ポルトガル) vs イスタンブールBBSK(トルコ)

ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア) vs インテル(イタリア)

フランクフルト(ドイツ) vs ザルツブルク(オーストリア)

シャフタール(ウクライナ) vs ベンフィカ(ポルトガル)

ヘタフェ(スペイン) vs アヤックス(オランダ)

コペンハーゲン(デンマーク) vs セルティック(スコットランド)

CFRクルージュ(ルーマニア) vs セビージャ(スペイン)

クラブ・ブルージュ(ベルギー) vs マンチェスター・U(イングランド)

▼2月20日(日本時間29:00)

ウルヴァーハンプトン(イングランド) vs エスパニョール(スペイン)

ヴォルフスブルク(ドイツ) vs マルメ(スウェーデン)

ローマ(イタリア) vs ヘント(ベルギー)

レンジャーズ(スコットランド) vs ブラガ(ポルトガル)

レヴァークーゼン(ドイツ) vs ポルト(ポルトガル)

APOEL(キプロス) vs バーゼル(スイス)

オリンピアコス(ギリシャ) vs アーセナル(イングランド)

AZ(オランダ) vs LASKリンツ(オーストリア)

■セカンドレグ

▼2月26日(日本時間26:00)

ブラガ vs レンジャーズ

▼2月27日(日本時間26:55)

エスパニョール vs ウルヴァーハンプトン

マルメ vs ヴォルフスブルク

ヘント vs ローマ

ポルト vs レヴァークーゼン

バーセル vs APOEL

LASK vs AZ

▼2月27日(日本時間29:00)

イスタンブールBBSK vs スポルティング

インテル vs ルドゴレツ・ラズグラド

ザルツブルク vs フランクフルト

ベンフィカ vs シャフタール

アヤックス vs ヘタフェ

セルティック vs コペンハーゲン

セビージャ vs CFRクルージュ

アーセナル vs オリンピアコス

マンチェスター・U vs クラブ・ブルージュ

■ラウンド32後の日程

▼決勝トーナメント2回戦(ラウンド16)

組み合わせ抽選会:2月28日

ファーストレグ:3月12日

セカンドレグ:3月19日

▼準々決勝

組み合わせ抽選会:3月20日

ファーストレグ:4月9日

セカンドレグ:4月16日

▼準決勝

組み合わせ抽選会:3月20日

ファーストレグ:4月30日

セカンドレグ:5月7日

▼決勝

開催日:5月27日

開催地:グダニスク・スタディオン(ポーランド・グダニスク)