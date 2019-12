ヨーロッパリーグ(EL)・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の組み合わせ抽選会が16日に行われた。

MF長谷部誠とMF鎌田大地の所属するフランクフルト(ドイツ)は、MF南野拓実が所属するザルツブルク(オーストリア)と対戦。1回戦から注目の日本人対決が実現した。

また、MF中島翔哉の所属するポルト(ポルトガル)はドイツのレヴァークーゼンと、MF久保裕也擁するヘント(ベルギー)はローマ(イタリア)と激突する。また、DF菅原由勢のAZ(オランダ)はオーストリアのLASKリンツとの対戦に決まった。

なお、ファーストレグは2月20日に、セカンドレグは27日に行われる。

ラウンド32の組み合わせは以下の通り。

■ELラウンド32対戦カード

ウルヴァーハンプトン(イングランド) vs エスパニョール(スペイン)

スポルティング(ポルトガル) vs ベシクタシュ(トルコ)

ヘタフェ(スペイン) vs アヤックス(オランダ)

レヴァークーゼン(ドイツ) vs ポルト(ポルトガル)

コペンハーゲン(デンマーク) vs セルティック(スコットランド)

APOEL FC(キプロス) vs バーゼル(スイス)

CFRクルージュ(ルーマニア) vs セビージャ(スペイン)

アーセナル(イングランド) vs オリンピアコス(ギリシャ)

AZ(オランダ) vs LASKリンツ(オーストリア)

クラブ・ブルージュ(ベルギー) vs マンチェスター・U(イングランド)

ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア) vs インテル(イタリア)

フランクフルト(ドイツ) vs ザルツブルク(オーストリア)

シャフタール・ドネツク(ウクライナ) vs ベンフィカ(ポルトガル)

ヴォルフスブルク(ドイツ) vs マルメ(スウェーデン)

ローマ(イタリア) vs ヘント(ベルギー)

レンジャーズ(スコットランド) vs ブラガ(ポルトガル)