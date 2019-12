チャンピオンズリーグ(CL)・決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)の組み合わせ抽選会が16日に行われた。

前回大会王者のリヴァプールはアトレティコ・マドリードと激突。2年ぶりの王座奪還を目指すレアル・マドリードはプレミアリーグ王者マンチェスター・Cと相まみえる。

昨シーズンのヨーロッパリーグ(EL)王者チェルシーはバイエルンと対戦。また、トーマス・トゥヘル監督率いるパリ・サンジェルマンは、同監督がかつて指揮を執ったドルトムントと対戦することとなった。

ラウンド16はファーストレグが2020年2月18日、19日、25日、26日に、セカンドレグが3月10日、11日、17日、18日に開催される。

■ラウンド16対戦カード

ドルトムント(ドイツ) vs パリ・サンジェルマン(フランス)

レアル・マドリード(スペイン) vs マンチェスター・C(イングランド)

アタランタ(イタリア) vs バレンシア(スペイン)

アトレティコ・マドリード(スペイン) vs リヴァプール(イングランド)

チェルシー(イングランド) vs バイエルン(ドイツ)

リヨン(フランス) vs ユヴェントス(イタリア)

トッテナム(イングランド) vs ライプツィヒ(ドイツ)

ナポリ(イタリア) vs バルセロナ(スペイン)