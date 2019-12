クラウドのバイクとバスターソードがやってくる！　アニメイトでフェア開催

アニメイトは2019年12月20日(金)より全国アニメイトにて開催する『FINAL FANTASY VII REMAKE リミットブレイクフェアinアニメイト』の開催にあわせて、2019年12月23日(月)から2020年1月31日(金)の間、アニメイト池袋本店にFFVII REMAKEに登場するバイク(ハーディ=デイトナ)とバスターソードの特別展示を行うことを決定した。



1997年1月31日にスクウェアより発売されたPlayStation用RPG、『FINAL FANTASY VII』。世界中で愛される本作待望のリメイク作品『FINAL FANTASY VII REMAKE』が、2020年3月3日に全世界同時発売となる。『FINAL FANTASY VII』の世界、キャラクターを現代のグラフィック技術でリアルに表現。コマンドバトルに直感的なアクションが融合することで、より戦略性の高いバトル体験が可能になっている。



このたび、2019年9月に開催された東京ゲームショウ2019のスクウェア・エニックスブースで展示されて大人気を博した実寸大のバイク(ハーディ=デイトナ)と実寸大バスターソードを、アニメイト池袋本店で期間限定で展示。展示期間中はフォトスポットとして撮影も可能になる予定で、他にもクラウドをはじめ、キャラクターのパネルなどが登場予定とのこと。



また、12月から1月にかけて発売される新作グッズ情報も到着! デフォルメされたセフィロスが可愛い「アクションドール」や、重厚な作りがたまらない「スマートフォンリング」など、様々なグッズが登場する。



『FINAL FANTASY VII REMAKE リミットブレイクフェアinアニメイト』は12月20日(金)よりスタート。『FINAL FANTASY VII REMAKE』ならびにスクウェア・エニックスの『FINAL FANTASY』の関連グッズ・ゲームを購入・予約内金3000円毎に、ランダムでオリジナルクリアカードが1枚プレゼントされる。また、アニメイト池袋本店全体では作品の世界観を表現する展示も行われるとのことだ。



(C)1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION: (C)1997 YOSHITAKA AMANO