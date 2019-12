BABYMETAL、ワールドツアーの模様を収めたMV公開

BABYMETALが、3rdアルバム『METAL GALAXY』に収録されている「DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)」のMVを公開した。



3rdアルバム発売当日に開催され、初のアメリカアリーナショウとなったロサンゼルス・The Forum公演と、日本凱旋公演となった11月の「METAL GALAXY WORLD TOUR in JAPAN」で構成された最新のライブ映像となっている。







同曲が収録されているアルバム『METAL GALAXY』はアメリカ・Billboard TOP 200に前作を上回る初登場13位にランクインし、さらにロックチャートではアジアアーティスト史上初の1位を獲得した。そのほかイギリス・日本など世界各国のアルバムチャートにも上位にランクインし大きな話題となった。



BABYMETALは現在ワールドツアー中で、2020年1月25、26日には日本・幕張メッセ国際展示場にて「LEGEND – METAL GALAXY / METAL GALAXY WORLD TOUR EXTRA SHOW」を行う。また、2月からはアジア・ヨーロッパにてツアーを行いながらヨーロッパでは複数のロックフェスに出演することも決定している。





<ライブ情報>







BABY METAL

「METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW LEGEND - METAL GALAXY」

2020年1月25日(土)、26日(日)幕張メッセ国際展示場



プレリクエスト3次先行

受付期間:12月16日18:00~12月23日23:59

https://l-tike.com/babymetal/



「METAL GALAXY WORLD TOUR」



2019年9月27日(金)デンバー Ogden Theatre

2019年9月28日(土)ソルトレイクシティ The Union Event Center

2019年9月30日(月)ラスベガス House of Blues

2019年10月1日(火)テンピ Marquee Theatre

2019年10月4日(金)サンフランシスコ The Warfield

2019年10月11日(金)ロサンゼルス The Forum

2019年10月13日(日)サクラメント "Aftershock 2019" Discovery Park

2019年10月15日(火)ポートランド Roseland Theater

2019年10月16日(水)シアトル The Paramount Theatre

2020年2月3日(月)スウェーデン, ストックホルム Fryhuset

2020年2月4日(火)ノルウェイ, オスロ Sentrum Scene

2020年2月5日(水)デンマーク, コペンハーゲン Vega Main Hall

2020年2月8日(土)ドイツ, ハンブルグ Große Freiheit 36

2020年2月9日(日) フランス, パリ Élysée Montmartre

2020年2月11日(火)オーストリア, ウィーン Gasometer

2020年2月13日(木)ドイツ, ケルン Carlswerk Victoria

2020年2月14日(金)ドイツ, ベルリン Huxleys

2020年2月16日(日)ベルギー, ブリュッセル AB

2020年2月17日(月)オランダ, ティルブルフ 013

2020年2月19日(水)イギリス, グラスゴー Barrowland

2020年2月20日(木)イギリス, カーディフ The Great Hall

2020年2月22日(土)イギリス, マンチェスター O2 Apollo

2020年2月23日(日)イギリス, ロンドン Eventim Apollo

2020年2月26日(水)フィンランド, ヘルシンキ House of Culture

2020年2月28日(金)ロシア, サンクトペテルブルグ M1

2020年2月1日(日)ロシア, モスクワ Adrenaline Stadium



BABYMETAL Official Web Site:http://www.babymetal.com/