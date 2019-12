新世代声優ヒロインプロジェクト『バトン＝リレー』、C97出展情報を公開！

i-tronは、2020年配信予定の声優活動ディレクションゲーム『BATON=RELAY』(バトン=リレー)にて、12月28日(土)~12月31日(火)開催『コミックマーケット97(C97)』にて販売するCD付き限定ブックレットの詳細、ならびに出演キャストによるイベントの詳細を公開した。



『BATON=RELAY』は、新世代の「声優ヒロイン」を発掘することを目的としており、声優のキャラクターを才能ある新人・若手声優が演じることで、ゼロから物語を作り上げていくメディアミックスプロジェクト。スマートフォン向けゲームを軸にしながら、多方面のメディア展開(音楽・イベント・LIVE・キャラクターグッズ・舞台・書籍・アニメーション)を視野に入れ制作を進めていく。



C97に出品されるのは、限定ブックレット『BATON=RELAY VOICE HEROINE STORIES"Pass the Baton"』。この限定ブックレットの表紙には、若木民喜氏による桜美聡の描き下ろしイラストを掲載。制作当時の設定資料や、しめさば氏の書き下ろしノベルを加え全78ページの大ボリュームでお届けする。

さらに限定ブックレットを購入の方に、キャストが売り子として直接商品をお渡しする販売も行われるとのことだ。



またBATON=RELAYブースでは、スタッフにYouTube『BATON RELAY CHANNEL』のチャンネル登録画面を提示すると、もれなくステッカーがプレゼントされる。



