ゲーム「サガ」シリーズの楽曲のストリーミング配信がスタートした。

第1作目である「魔界塔士サ・ガ」が1989年12月15日に発売されてから30年を迎えた「サガ」シリーズ。これを記念して「ロマンシング サ・ガ」や「サガ フロンティア」といったシリーズのサウンドトラックを含む音楽作品計22タイトルのストリーミング配信が解禁された。シリーズの作曲家である伊藤賢治をはじめ、植松伸夫、浜渦正志、笹井隆司らが手がけた楽曲計700曲以上を各サブスクリプションサービスで聴くことができる。

配信タイトル一覧

・サガ フロンティア オリジナル・サウンドトラック

・サガ フロンティア II オリジナル・サウンドトラック

・魔界塔士 Sa・Ga Original Soundtrack

・Sa・Ga 2 秘宝伝説 Original Soundtrack

・時空の覇者 Sa・Ga 3 Original Soundtrack

・Romancing Sa・Ga Original Soundtrack

・Romancing Sa・Ga 2 Original Soundtrack

・Romancing Sa・Ga 3 Original Soundtrack

・Piano Pieces "SF2" ~ Rhapsody on a Theme of SaGa Frontier 2

・サガ2秘宝伝説 GODDESS OF DESTINY オリジナル・サウンドトラック

・ロマンシング・サガ -ミンストレルソング-(配信用)

・【2010年再発盤】Piano Pieces "SF2" Rhapsody on a Theme of SaGa FRONTIER2

・サガ バトル楽曲集

・Re:Tune Romancing SaGa BATTLE ARRANGE

・インペリアル サガ オリジナル・サウンドトラック

・サガ3時空の覇者 Shadow or Light Original Soundtrack

・サガオケ! The Orchestral SaGa -Legend of Music-

・サガ スカーレット グレイス オリジナル・サウンドトラック

・Re:Birth II / ロマンシングサ・ガ バトル 伊藤賢治アレンジアルバム

・Re:Birth II-閃- サガ バトルアレンジ

・Re:Birth II-連- / サガ バトルアレンジ

・【再発盤】アンリミテッド:サガ Original Soundtrack