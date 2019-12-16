ゲーム「サガ」シリーズの楽曲のストリーミング配信がスタートした。
第1作目である「魔界塔士サ・ガ」が1989年12月15日に発売されてから30年を迎えた「サガ」シリーズ。これを記念して「ロマンシング サ・ガ」や「サガ フロンティア」といったシリーズのサウンドトラックを含む音楽作品計22タイトルのストリーミング配信が解禁された。シリーズの作曲家である伊藤賢治をはじめ、植松伸夫、浜渦正志、笹井隆司らが手がけた楽曲計700曲以上を各サブスクリプションサービスで聴くことができる。
配信タイトル一覧
・サガ フロンティア オリジナル・サウンドトラック
・サガ フロンティア II オリジナル・サウンドトラック
・魔界塔士 Sa・Ga Original Soundtrack
・Sa・Ga 2 秘宝伝説 Original Soundtrack
・時空の覇者 Sa・Ga 3 Original Soundtrack
・Romancing Sa・Ga Original Soundtrack
・Romancing Sa・Ga 2 Original Soundtrack
・Romancing Sa・Ga 3 Original Soundtrack
・Piano Pieces "SF2" ～ Rhapsody on a Theme of SaGa Frontier 2
・サガ2秘宝伝説 GODDESS OF DESTINY オリジナル・サウンドトラック
・ロマンシング・サガ -ミンストレルソング-（配信用）
・【2010年再発盤】Piano Pieces "SF2" Rhapsody on a Theme of SaGa FRONTIER2
・サガ バトル楽曲集
・Re:Tune Romancing SaGa BATTLE ARRANGE
・インペリアル サガ オリジナル・サウンドトラック
・サガ3時空の覇者 Shadow or Light Original Soundtrack
・サガオケ！ The Orchestral SaGa -Legend of Music-
・サガ スカーレット グレイス オリジナル・サウンドトラック
・Re:Birth II / ロマンシングサ・ガ バトル 伊藤賢治アレンジアルバム
・Re:Birth II-閃- サガ バトルアレンジ
・Re:Birth II-連- / サガ バトルアレンジ
・【再発盤】アンリミテッド：サガ Original Soundtrack