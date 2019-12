2020年5月2~5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われるロックフェスティバル「VIVA LA ROCK 2020」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回の発表で新たにAge Factory、岡崎体育、ORANGE RANGE、KEYTALK、Creepy Nuts、クリープハイプ、Survive Said The Prophet、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、Dizzy Sunfist、the telephones、TENDRE、10-FEET、東京スカパラダイスオーケストラ、ハンブレッダーズ、FOMARE、HEY-SMITH、緑黄色社会、亀田誠治率いる特別編成のバンド・VIVA LA J-ROCK ANTHEMSの18組の出演が決定した。イープラスでは1月9日18:00まで、4日通し券の先行販売を実施中。

また1月21日には東京・WWWでキックオフイベント「KICK OFF VIVA!!!【渋谷WWW編】」の開催が決定。「VIVA LA ROCK 2020」に向けて行われるこのイベントには、SPARK!!SOUOND!!SHOW!!、ハルカミライ、the band apartの3組がラインナップされた。イープラスでは本日12月16日18:00から18日18:00まで、チケットの先行予約を受け付ける。

VIVA LA ROCK 2020

2020年5月2日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2020年5月3日(日・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2020年5月4日(月・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2020年5月5日(火・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

WOMCADOLE / Awesome City Club / ORIGINAL LOVE / GEZAN / Saucy Dog / SiM / セックスマシーン!! / 東京初期衝動 / ドミコ / ニガミ17才 / バックドロップシンデレラ / ハルカミライ / the band apart / 藤井風 / FLOWER FLOWER / popoq / マカロニえんぴつ / ヤバイTシャツ屋さん / ユレニワ / ROTTENGRAFFTY / Age Factory / 岡崎体育 / ORANGE RANGE / KEYTALK / Creepy Nuts / クリープハイプ / Survive Said The Prophet / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Dizzy Sunfist / the telephones / TENDRE / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / ハンブレッダーズ / FOMARE / HEY-SMITH / 緑黄色社会 / VIVA LA J-ROCK ANTHEMS[亀田誠治(B) / 加藤隆志(G / 東京スカパラダイスオーケストラ) / 津野米咲(G / 赤い公園) / ピエール中野(Dr / 凛として時雨)] / and more

KICK OFF VIVA!!!【渋谷WWW編】

2020年1月21日(火)東京都 WWW

<出演者>

SPARK!!SOUOND!!SHOW!! / ハルカミライ / the band apart