武藤昭平withウエノコウジ、ツアー追加公演発表＆百々和宏withウエノコウジでツアーも

現在ツアー中の"武藤昭平withウエノコウジ"が「JUST ANOTHER DAY TOUR SEASON3 STARTING OVER」と題して岐阜・蒲郡・木更津・深谷の4箇所で開催する追加公演を発表した。
また、武藤の病気療養中に結成された百々和宏（MOSOME TONEBENDER）とウエノコウジのユニット"百々和宏withウエノコウジ"名義で水戸・宇都宮・日野・別府・福岡・小倉にて行う「DRUNKER a-GO GO」ツアーも発表。さらには百々和宏が月に1回、東京・虎ノ門Rethink Loungeにて主催するトーク＆ライブイベント「Rock, Talk, Smoke....Drunk?」の第24回公演が2020年に1月17日に開催され、武藤昭平withウエノコウジがゲストで招かれることもアナウンスされた。詳細は以下より。
＜ライブ情報＞
「Rock, Talk, Smoke….Drunk？vol.24」
2020年1月17日（金）東京・虎ノ門 Rethink Lounge
時間：OPEN 18:30/START 19:00
チケット前売 3000円 / 当日 3500円（ドリンク代別途）
出演：百々和宏（MOSOME TONEBENDER）
ゲスト：武藤昭平withウエノコウジ
武藤昭平withウエノコウジ
「JUST ANOTHER DAY TOUR SEASON3 STARTING OVER」
チケット：前売3500円 / 当日4000円（＋D別）
出演：武藤昭平withウエノコウジ
＝ツアー日程＝
2020年2月7日（金）岐阜・MAGIC ISLAND
2020年2月8日（土）愛知・蒲郡BUZZ HOUSE ※DJ：阿部恭紳
2020年2月15日（土）千葉・木更津 夜カフェイタリアン カフカ
2020年2月16（日）埼玉・深谷 Coffee Shop Que
百々和宏withウエノコウジ
「DRUNKER a-GO GO」
出演：百々和宏withウエノコウジ
チケット前売：3500円 / 当日4000円（＋D別）
＝ツアー日程＝
2020年2月28日（金）茨城・水戸ペーパームーン
2020年2月29日（土）栃木・宇都宮 コーヒー・ルンバ
2020年3月1日（日）東京・日野 Live Bar ぞうさん食堂
2020年4月3日（金）大分・別府Copper Ravens
2020年4月4日（土）福岡・bar Bassic
2020年4月5日（日）小倉・FUSE
w：ペトリコール. 他
武藤昭平withウエノコウジオフィシャルサイト：http://mutoueno.com/
現在ツアー中の"武藤昭平withウエノコウジ"が「JUST ANOTHER DAY TOUR SEASON3 STARTING OVER」と題して岐阜・蒲郡・木更津・深谷の4箇所で開催する追加公演を発表した。
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