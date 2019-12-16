Jリーグは16日、Jリーグが主催する各大会の開催期間と大会方式ならびに試合方式を発表した。
2月21日（金）のJ1開幕戦から幕を開けるJリーグは、J2が2月23日（日・祝）、J3が3月7日（土）から開幕する。また、「FUJI XEROX SUPER CUP 2020」は2月8日（日）に開催される。
各大会の開催期間は以下の通り。
■FUJI XEROX SUPER CUP 2020
横浜Ｆ・マリノスvs天皇杯JFA第99回全日本サッカー選手権大会 優勝チーム
2020年2月8日（土） 13:35キックオフ
■J1
2月21日（金）〜12月5日（土）
全34節／合計306試合
■J2
2月23日（日・祝）〜11月22日（日）
全42節／合計462試合
■J3
3月7日（土）〜12月13日（日）
全38節／合計342試合
■ルヴァンカップ
＜グループステージ＞
第1節 2月16日（日）
第2節 2月26日（水）
第3節 3月4日（水）
第4節 4月8日（水）
第5節 4月22日（水）
第6節 5月6日（水・祝）
＜プレーオフステージ＞
第1戦 5月27日（水）
第2戦 6月17日（水）
＜プライムステージ＞
○準々決勝
第1戦 9月2日（水）
第2戦 9月6日（日）
○準決勝
第1戦 10月7日（水）第2戦 10月11日（日）
○決 勝
10月24日（土）
■J1参入プレーオフ
○1回戦：11月29日（日）
○2回戦：12月6日（日）
○決定戦：調整中