アニメ専門チャンネル「アニマックス」が12月16日、人気アニメ「ゾンビランドサガ」に関する重大ニュースを伝える予定だったが、「“大人の事情”でお伝えできなくなりました」と発表した。アニマックスは「2019年12月~2020年4月までの5カ月間、アニマックスでゾンビランドサガの……何かが起こります!! いつ情報が解禁されるのか……」と説明している。

アニマックスでは、佐賀県唐津市ふるさと会館アルピノで開催されたライブイベントの模様を放送する番組「ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ みんなでおらぼう!~in SAGA アニマックス特別版」を12月24日深夜0時に独占放送。また、関連番組「ゾンビランドサガTV~フランシュシュ Road to LIVE OF THE DEAD~」を2020年1月26日深夜0時に放送する。

「ゾンビランドサガ」は、ゾンビになった少女たちが佐賀を舞台にトップアイドルを目指す姿を描いたオリジナルアニメで、2018年10~12月に放送された。テレビアニメの続編「ゾンビランドサガ リベンジ」が制作されることも発表されている。また、舞台版が2020年3月に上演される。