『キラッとプリ☆チャン』シーズン3放送決定！　発表された新ビジュアルには謎のシルエットも

本日2019年12月15日(日)、幕張メッセイベントホールにてTVアニメ『アイドルタイムプリパラ』とTVアニメ『キラッとプリ☆チャン』に登場するアイドルたちが大集合する「プリパラ&キラッとプリ☆チャンWinter Live 2019」が開催され、ライブ中にTVアニメ『キラッとプリ☆チャン』シーズン3が2020年4月より放送決定したことが発表され、併せて新ビジュアルも公開された。



年の瀬の幕張メッセイベントホールに詰めかけた観客は、昼の部と夜の部、2回公演で合わせてなんと1万1000人! その昼の部、Run Girls, Run!によるTVアニメ『キラッとプリ☆チャン』のオープニング主題歌「キラリスト・ジュエリスト」で幕を明け、次から次へとキラーチューンが繰り出され客席のテンションは常にマックス状態。そんなライブもあっという間に半分が過ぎたところで、メインステージ後方の大型モニターに映るだいあ(CV:佐々木李子)からの「ここで重大発表があるんだもん!」との告知にどよめきが起こる。



そして発表されたのが『キラッとプリ☆チャン』シーズン3放送決定との報。さらに公開された新ビジュアルには、新しいグループコーデに身を包んだおなじみの「ミラクル☆キラッツ」桃山みらい、萌黄えも、青葉りんかの3人に加え、謎のアイドルのシルエットも。

大歓声に包まれる満場の会場に、さらに嬉しい告知が。『プリティーオールフレンズ』に「そらみ♡スマイル」と「ドレッシングパフェ」が仲間入りしたことも発表され、大人っぽい装いとなったキャラクターの全身ビジュアルが公開となった。

▲『プリティーオールフレンズ』に「そらみ♡スマイル」&「ドレッシングパフェ」が仲間入り!





プリパラ&キラッとプリ☆チャンWinter Live 2019

《2019年12月15日(日)幕張メッセ イベントホール》



【出演者】

林鼓子(桃山みらい役)/厚木那奈美(青葉りんか役)/芹澤優(南みれぃ役・赤城あんな役)/若井友希(レオナ・ウェスト役・緑川さら役)/森嶋優花(紫藤める役)/茜屋日海夏(真中らぁら役・金森まりあ役)/佐々木李子(だいあ役)/山北早紀(東堂シオン役) /澁谷梓希(ドロシー・ウェスト役)/牧野由依(黒須あろま役)/渡部優衣(白玉みかん役)/真田アサミ(ガァルル役)/斎賀みつき(紫京院ひびき役)/佐藤あずさ(緑風ふわり役・ファララ・ア・ラーム役)/山本希望(北条コスモ役)/田中美海(真中のん役)/大森日雅(月川ちり役)/山下七海(太陽ペッパー役)/伊達朱里紗(夢川ゆい役)/大地葉(虹色にの役)/山田唯菜(幸多みちる役)/朝日奈丸佳(華園しゅうか役)/黒沢ともよ(ガァララ・ス・リープ役)/Run Girls, Run!



【セットリスト】

M1 キラリスト・ジュエリスト/Run Girls, Run!

M2 Go! Up! スターダム!/Run Girls, Run!

M3 トンでもSUMMER ADVENTURE/茜屋日海夏、山北早紀、澁谷梓希、若井友希、佐藤あずさ(ドレッシングふらわー:真中らぁら、東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト、緑風ふわり)

M4 ハートフル♡ドリーム/伊達朱里紗、大地 葉、山田唯菜(MY☆DREAM:夢川ゆい、虹色にの、幸多みちる)

M5 かりすま~とGIRL☆Yeah!/田中美海、大森日雅、山下七海(NonSugar:真中のん、月川ちり、太陽ペッパー)

M6 ぷりっとぱ~ふぇくと/芹澤 優(南みれぃ)

M7 Brand New Dreamer/茜屋日海夏、田中美海(真中らぁら、真中のん)

M8 ワン・ツー・スウィーツ/林 鼓子(桃山みらい)

M9 キラリ覚醒☆リインカーネーション/厚木那奈美(青葉りんか)

M10 乙女アテンションプリーズ/林 鼓子、厚木那奈美(桃山みらい、青葉りんか)

M11 じゃんけんキラッと !プリ☆チャン/林 鼓子(桃山みらい )

M12 嘘つきはTomorrowの始まり/斎賀みつき(紫京院ひびき)

M13 コノウタトマレイヒ/佐藤あずさ(緑風ふわり)

M14 君100%人生/山本希望(北条コスモ)

M15 Burn! Cosmic Liberty/山本希望(北条コスモ)完全新曲・ライブ初披露

M16 Play Sound☆/芹澤 優、若井友希(赤城あんな、緑川さら)

M17 シアワ星かわいい賛歌/茜屋日海夏(金森まりあ)

M18 スペース!スパイス!スペクタクル!/森嶋優花(紫藤める)

M19 My Secreat heArtbeats/若井友希(緑川さら)

M20 ヒロインズドラマ/芹澤 優(赤城あんな)ライブ初披露

M21 アメイジング・キャッスル/牧野由依、渡部優衣、真田アサミ(Gaarmageddon:黒須あろま、白玉みかん、ガァルル)

M22 シュガーレス×フレンド/田中美海、大森日雅、山下七海(NonSugar:真中のん、月川ちり、太陽ペッパー)

M23 Believe My DREAM!/伊達朱里紗、大地 葉、山田唯菜(MY☆DREAM:夢川ゆい、虹色にの、幸多みちる)

M24 CHANGE! MY WORLD/山北早紀、澁谷梓希、若井友希(DressingPaf・:東堂シオン、ドロシー・ウェスト、レオナ・ウェスト)

M25 Miss.プリオネア/朝日奈丸佳(華園しゅうか)

M26 リンリン♪がぁらふぁらんど/佐藤あずさ、黒沢ともよ(ファララ・ア・ラーム、ガァララ・ス・リープ)

M27 フレンドパスワード/佐々木李子(だいあ)ライブ初披露・初出演

M28 寝ても覚めてもDREAMIN GIRL/芹澤 優、若井友希、森嶋優花(Meltic StAr:赤城あんな、緑川さら、紫藤める)

M29 La La Meltic StAr/芹澤 優、若井友希、森嶋優花(Meltic StAr:赤城あんな、緑川さら、紫藤める)ライブ初披露

M30 Make it!/全員

M31 Crew-Sing! Friend-Ship♡/全員

