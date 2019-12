村上春樹「個人的にはかなりヒット」ランニング中に聴いている曲は？

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO~冬の炉端で村上SONGS~」が12月15日(日)に放送されました。第10回目となる今回は、村上さんが所蔵するレコードのなかから、最近入手したものを中心に選曲。さらに、番組Webサイトで募集した「村上春樹さんに聞いてみたいこと、言いたいこと」に寄せられたリスナーからのメッセージにも応えました。本記事では、後半4曲と“今日の最後の言葉”についてお話しされた概要を紹介します。これは買ったんじゃなくて、もらいものです。ニューヨークに行ったとき、ケネディ空港からマンハッタンのミッドタウンにあるホテルまでリムジンに乗ったんですが、その運転手からもらいました。僕は普通リムジンなんて使わないんだけど、そのときは出版社の招待だったので、リムジン・サービス付きだったんです。道路が渋滞していて、暇つぶしに黒人の高齢の運転手と世間話をしていたんですが、「おれ、日本には何度も行ったよ」と言う。「どうして?」と訊くと、彼はジャズ・ギタリストで、いろんなバンドに入って来日公演していたんだそうです。「ギル・エヴァンズのバンドでも行ったし、ロバータ・フラックのバンドでも、グレゴリー・ハインズのバンドでも行ったなあ」「ギル・エヴァンズ楽団で来日したっていうと、川崎燎がギターを弾いてた頃?」「ああ、そうだよ。リョウと2人で一緒にギター弾いてた。それからミネっていうサックス奏者がいたね」「峰厚介?」「うん、そうそう」……そんな話になって、盛り上がりました。彼はキース・ラビングといいまして、ロバータ・フラックの「Feel Like Makin' Love」でも、バックでギターを弾いてます。今でも息子たちとバンドを組んで現役で活動しているけど、ミュージシャンだけでは食えないので、アルバイトでこうしてリムジンの運転手をやっているということでした。別れ際に、「Family Portrait」というタイトルの自分の新しいCDを「これ、やるよ」と言ってプレゼントしてくれました。まあ、そのぶんくらいはチップをはずみましたけど。そのCDから1曲かけます。彼のオリジナルで、タイトルは「De-Twah」。「De-Twah」というのはデトロイトの俗称です。なかなか切れの良いかっこいいギターです。次は、ちょっとした事情があって、最近、ある方のレコード・コレクションを預かることになりまして。これはそのなかの1枚です。古いLPで、CD化はされていないと思います。タイトルは、「鹿内タカシ、モダン・フォークを歌う」。1965年にキング・レコードから発売されています。鹿内タカシさん、もともとはロカビリー歌手ですが、この頃はイメチェンしてフォーク・ソングなんかを歌っていたんですね。この曲のタイトルは、「雨に消えた想い」となってますが、原題は「What Have They Done To The Rain」。放射能に汚染された雨が降って、子どもは消え、草は枯れ、あとはただ雨だけが絶望の涙のように降っているという、核実験に反対するプロテスト・ソングです。ジョーン・バエズが歌っていて、そっちのタイトルはたしか「雨を汚したのは誰?」でした。こっちのタイトルのほうが、内容には近いかもしれない。内容はすごく切実だけど、メロディーは美しいです。新譜というには、ちょっと古くなったかもしれないけど、MANIC STREET PREACHERSの比較的最近のアルバム『RESISTANCE IS FUTILE』のなかの1曲です。「抵抗は無駄だ」という意味ですね。何に抵抗しているのか、よくわかりませんが。このアルバムの一番最初に入っている「People Give In(人はめげる)」という曲が僕は好きで、走りながらよく聴いています。世間で流行ったのかどうか知らないけど、個人的にはかなりヒットしています。歌詞がいいんです。全体的にヘビーな歌詞だけど、そのわりに聴いているとなぜか勇気づけられます。そうだよなあ、人は疲れて、年老いるんだよなあ……みたいに。このCDも貰いものです。イスラエルの知人からプレゼントされました。イスラエルのジャズ・ピアニスト、ヤロン・ヘルマンの演奏する「Libera Me」。ガブリエル・フォーレの「レクイエム」のなかの曲ですね。意味は「我を永遠の死から解き放ち給え」。心を打つ美しい音楽です。このヤロン・ヘルマンさんのピアノ・ソロ演奏も、心がこもったものです。* * *今日の最後の言葉は、エルトン・ジョンとコンビを組んでいた作詞家、バーニー・トーピンの言葉です。彼は車に乗っているときに、「ロケットマン」の歌詞の冒頭部分を思いつきます。そういう突然の霊感ってあるんですね。僕はほとんど経験したことがありませんけど。そういえばこのあいだ、映画『ロケットマン』を観ました。飛行機に11時間も乗っていて、他に観たい映画もなかったんです。どうだったか? えーと、よくわからないです。僕は正直言って、とくにエルトン・ジョンの熱心なファンじゃないので。すみません。今年はこれが最後の番組の放送になります。でも来年もちゃんと続きます。また来年お会いしましょう。この記事で紹介できなかった選曲やそのほかの内容は、以下の記事よりチェックできます。▶▶村上春樹 ホノルルで「あなたは日本の有名な……シェフでしょう?」と間違えられる▶▶村上春樹が好きな「地方新聞の記事」は?「たとえば『野原の井戸に落ちて…』」▶▶村上春樹「誰かを上手に褒めるには…」 “人を褒めるコツ”を伝授!▶▶村上春樹 2019年“2番目に素敵なこと”は「ヤクルトの村上宗隆くんが活躍したこと」<番組概要>番組名:村上RADIO~冬の炉端で村上SONGS~放送日時:2019年12月15日(日)19:00~19:55放送局:TOKYO FMをはじめとするJFN系列全国38局ネットパーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/murakamiradio/