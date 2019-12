「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、天崎滉平演じる山田三郎のソロ曲「レクイエム」のトレーラーが解禁された。

ジュゼッペ・ヴェルディによるクラシック音楽「レクイエム“怒りの日”」をサンプリングした本楽曲は、□□□(クチロロ)の三浦康嗣が作詞・作曲・編曲を担当。歌詞には「年の功? 聞き飽きたもう」「経験の差? 問題は才能さ」「僕が葬る 僕を葬る」「レクイエム そうこれは革命」といったワードが含まれた。

「レクイエム“怒りの日”」は12月25日に発売されるイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”のCD「Buster Bros!!! -Before The 2nd D.R.B-」に収録。木村昴演じる山田一郎のソロ曲「Break the wall」と、石谷春貴演じる山田二郎のソロ曲「School of IKB(スクールオブイケブクロ)」も収められる。

※天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。