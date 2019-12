1週間のアニメのニュースをまとめて紹介する「アニメ1週間」。今回(12月8~14日)は、「ガンプラビルダーズワールドカップ2019」の世界大会決勝が開催されたニュースや「Re:ゼロから始める異世界生活(リゼロ)」のテレビアニメ第2期が、2020年4月にスタートする話題などが注目を集めた。

12月8日、アニメ「ガンダム」シリーズのプラモデル「ガンプラ」の作り手世界一を決めるコンテスト「ガンプラビルダーズワールドカップ(W杯)2019」(バンダイスピリッツ主催)の世界大会決勝がガンダムベース東京(東京都江東区)で行われ、15歳以上が対象のオープンコースで、中国代表でガンダムエクシアをベースに夢をテーマとした「Dream」(ショウ・チュウシュンさん)が世界一に輝いた。、14歳以下が対象のジュニアコースの世界一は、シンガポール代表で新武者ガンダムをイメージした「M.Y.T.S Doll Sarah (Rider Mode)」(ムン・ヤン・ティン・シャーメーンさん)だった。

9日、「プロメア」「キルラキル」などを手がけたアニメ制作会社TRIGGER(トリガー)が手がけるオリジナルテレビアニメ「BNA ビー・エヌ・エー」で、諸星すみれさん、細谷佳正さん、長縄まりあさん、石川界人さんがメインキャラクターの声優を務めることが分かった。諸星さんは女子高生のタヌキ獣人の影森みちる、細谷さんは人間嫌いのオオカミ獣人の大神士郎、長縄さんはアイドル志望の美少女・日渡なずな、石川さんは財閥グループの御曹司のラン・シルヴァスタをそれぞれ演じる。

10日、人気アニメ「リゼロ」のテレビアニメ第2期が、2020年4月にスタートすることが明らかになった。また、テレビアニメ第1期に新規カットを追加し、1時間番組として再編集を行った新編集版が、2020年1月1日からAT-X、TOKYO MX、BS11ほかで放送されることも発表された。

10日、人気アニメ「ラブライブ!」の高坂穂乃果役などで知られる声優の新田恵海さんが、アーティストとしてRe-Debut(リデビュー)することが分かった。新田さんは2014年9月にアーティストデビューしており、今回所属レーベルをストレイキャッツに移して、2020年3月25日にシングル「Sing Ring」を発売することになった。新田さんの34回目の誕生日である10日に発表された。

12日、人気マンガ「ドラえもん」を初めて3DCG化した劇場版アニメ「STAND BY ME ドラえもん」(2014年)の続編「STAND BY ME ドラえもん2」が、2020年8月7日に公開されることが分かった。続編は、原作の中でも名作として知られる「おばあちゃんのおもいで」をベースに、オリジナル要素を加えて再構築したストーリーとなるという。また、前作のしずかとのび太の結婚を巡るラブストーリーに続く物語が描かれる。前作と同じく山崎貴さんが脚本・監督、八木竜一さんが監督を務める。

12日、2020年10月から開催される国際博覧会「2020年ドバイ国際博覧会(ドバイ万博)」の日本館のアンバサダーに人気アニメ「ガンダム」シリーズのガンダムが就任したことが分かった。ドバイ万博や日本館についての情報発信を担う。

13日、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中のマンガが原作のテレビアニメ「Dr.STONE(ドクターストーン)」の第2期が制作されることが分かった。第1期は7月に放送が始まり、TOKYO MXの12月13日の放送で最終回を迎えた。

13日、人気ゲーム「ポケットモンスター」シリーズの最新作「ポケットモンスター ソード」「ポケットモンスター シールド」の世界を舞台にした新作アニメ「薄明の翼」が制作され、2020年1月15日からYouTubeで配信されることが分かった。新作ゲームと同じガラル地方を舞台にしたアニメで、全7話が順次、配信される。劇場版アニメ「ペンギン・ハイウェイ」などのスタジオコロリドが制作する。

13日、人気アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」の特別編集版「PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR」が2020年春に劇場公開されることが分かった。特別編集版では、テレビアニメ第3期で、監視官の慎導灼と炯・ミハイル・イグナトフたち刑事課1係が追ってきた狐による事件、ビフロストの謎、灼と炯の戦いが決着するという。特別編集版は、動画配信サービス「Amazon Prime Video」でも独占配信される。

14日、魔法×アイドルをテーマとしたメディアミックスプロジェクト「ラピスリライツ ~この世界のアイドルは魔法が使える~」が2020年にテレビアニメ化されることが分かった。同プロジェクトの初のアルバム「START the MAGIC HOUR」が2020年2月5日にビクターエンタテインメントから発売されることも発表された。

14日、特撮ドラマ「ウルトラマン」シリーズなどで知られる円谷プロダクションとアニメ制作会社のTRIGGER(トリガー)が完全新作アニメ「SSSS.DYNAZENON(ダイナゼノン)」を制作することが明らかになった。特撮ドラマ「電光超人グリッドマン」のテレビアニメ「SSSS.GRIDMAN」でタッグを組んだ2社が再び、タッグを組む。雨宮哲さんが監督を務め、長谷川圭一さんが脚本、坂本勝さんがキャラクターデザイン、鷺巣詩郎さんが音楽を担当し、「SSSS.GRIDMAN」のスタッフが再集結する。

14日、東映アニメーションと円谷プロダクションが共同制作するアニメ「KAIJU DECODE 怪獣デコード」のイメージビジュアルが公開された。3DCGで「怪獣と少女の物語」を描くといい、ビジュアルには少女の姿が描かれている。