サカナクション、田中裕介が監修したライブ映像作品のパッケージを公開

サカナクションが、2020年1月15日にライブBlu-ray / DVD『SAKANAQUARIUM 2019 "834.194" 6.1ch Sound Around Arena Session -LIVE at PORTMESSE NAGOYA 2019.06.14-』をリリース。その完全生産限定盤のジャケットアートワークおよびパッケージデザインが公開となった。



本作は、サカナクションが最新アルバム『834.194』を引っさげて開催した全国ツアー「SAKANAQUARIUM 2019 "834.194" 6.1ch Sound Around Arena Session」から、ツアーファイナルの愛知・ポートメッセなごや公演の模様を収録したもの。ジャケットおよびパッケージは、本編の映像も手がけた田中裕介が監修。表裏両面に窓枠がついたケースに、全72ページのブックレットとBlu-ray/DVDのトレイが収納されている。







また、表面の窓枠には東京の海の写真に834という数字が刻印され、裏面の窓枠には北海道の海の写真に194という数字が刻印。ブックレットとトレイを取り出すと「834.194」が見えるようになっており、さらに裏面からみると1月からスタートする全国ツアーのタイトルが浮かび上がる。本作に収録されたツアーと、1月から始まる全国ツアーが地続きの表現であることを示唆するようなコンセプチュアルなデザインにも注目だ。



付属のブックレットには、山口一郎(Vo, G)と田中、さらにライブのプロデュースを手がける野村達矢の3名が全楽曲のステージ演出の狙いや制作過程について語る『TALK SESSION ABOUT CONCEPT OF”834.194”』を収録。本作のリリースを記念したスペシャルサイトも公開されているので、合わせてチェックしてほしい。





<リリース情報>







サカナクション

LIVE Blu-ray、DVD

『SAKANAQUARIUM 2019 "834.194" 6.1ch Sound Around Arena Session -LIVE at PORTMESSE NAGOYA 2019.06.14-』

発売日:2020年1月15日



【Blu-ray 完全生産限定盤】

2層1枚/音声 Surround (Dolby Atmos)/ Stereo / 96kHz 24bit

VIXL-298 ¥7,900円+税



【DVD完全生産限定盤】

2枚組[DISC1:2層/DISC2:1層] /音声 Stereo / 48 kHz 24bit

VIZL-1725 ¥6,900円+税



【Blu-ray通常盤】2層1枚/音声 Surround(Dolby Atmos) / Stereo / 96kHz 24bit

VIXL-299 ¥4,900円+税



【DVD通常盤】 2層1枚/音声 Stereo / 48kHz 24bit

VIBL-976 ¥3,900円+税



収録楽曲:

セプテンバー (Acoustic) / Opening (000.000~834.194) / アルクアラウンド / 夜の踊り子 / 陽炎 / モス / Aoi / さよならはエモーション / ユリイカ / years / ナイロンの糸 / 蓮の花 / 忘れられないの / マッチとピーナッツ / ワンダーランド / INORI / moon / ミュージック / 新宝島 / アイデンティティ / 多分、風。 / セプテンバー -札幌version- / 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 / 夜の東側 / グッドバイ



【特典映像】※完全生産限定盤のみ収録

「暗闇 KURAYAMI」記録映像

・ドキュメント

・第一幕「Ame(C)」~第二幕「変容」Visual Effects & Binaural Recording



特設サイト:

https://www.jvcmusic.co.jp/sakanaction/sakanaquarium834_194/