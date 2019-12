モーゼス・サムニー、2枚組の新作から「Polly」を発表

米カリフォルニア出身のシンガー・ソングライター、モーゼス・サムニーが2020年5月にニューアルバム『Græ(グラエ)』をリリース。その収録曲から、「Polly」のリリックビデオが公開された。



グレーネス(白と黒の間の無彩色の中間色)に関するコンセプチュアルなパッチワークである本作は、2つのパートから構成されるダブルアルバム。最初のパートは2020年2月にデジタルで、2番目のパートは5月15日にフィジカルとしてリリースされる予定だ。新たにノースカロライナ州アシュビルに居を構えたモーゼスは、そこで初めて書かれた楽曲を、多くのコラボレーターと共に仕上げたという。



リード曲「Virile」に続いて公開された新曲「Polly」は、アコースティック・ギター、歌、コーラスのシンプルなアレンジが美しいナンバー。『Græ(グラエ)』の国内盤CDの詳細は、後日アナウンスされるとのこと。









<リリース情報>



モーゼス・サムニー

『Græ(グラエ)』

発売日:2020年5月15日

レーベル:ビッグ・ナッシング / ウルトラ・ヴァイヴ



収録曲目:

Part One:

1. Insula

2. Cut Me

3. In Bloom

4. Virile

5. Conveyor

6. boxes

7. Gagarin

8. jill/jack

9. Colouour

10. also also also and and and

11. Neither/Nor

12. Polly



Part Two:

13. Two Dogs

14. Bystanders

15. Me in 20 Years

16. Keeps Me Alive

17. Lucky Me

18. and so I come to isolation

19. Bless Me

20. before you go