アーケードゲーム『頭文字D Zero』が『東方Project』とコラボ開始！

セガ・インタラクティブは、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D ARCADE STAGE Zero(以下、頭文字D Zero)』において、2019年12月12日(木)より、『東方Project』との期間限定コラボレーションを開始した。



『頭文字D』は、しげの秀一による漫画作品。『頭文字D ARCADE STAGE』は、セガのAM3研が開発し、セガ・インタラクティブより発売された、『頭文字D』をゲーム化したレースゲームシリーズだ。



この度、架空の世界「幻想郷」を舞台に独特なキャラクター達が織り成す大人気作品『東方Project』との期間限定コラボレーションが開始!

本コラボレーションでは、ストーリーモード「公道列伝」に期間限定で「特別編」が登場。ゲーム内のバトルに勝利することで、『東方Project』のキャラクターより『博麗霊夢』と『霧雨魔理沙』のコラボアイテムとして、レース中に使用することができる東方ユーロビートBGMをはじめ、限定称号やパーツなど様々なゲーム内アイテムを入手することができる。



特設サイトでは『東方Project』×『頭文字D Zero』コラボレーションムービーも公開中。コラボレーションの詳細は、『頭文字D Zero』公式サイトの特設ページならびにお知らせページをチェックだ。



本コラボレーションは2020年3月11日(木)まで開催される。



(C)上海アリス幻樂団 (C)しげの秀一/講談社 (C)しげの秀一/講談社・2014 新劇場版『頭文字D』製作委員会 (C)SEGA

All manufacturers,cars,names,brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved.