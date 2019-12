『A3!』リリース3周年を記念して新年早々アニメイトでフェア開催！

アニメイトは2020年1月18日より、【『A3!』祝!MANKAIカンパニー3周年記念フェアinアニメイト】を開催する。



『A3!(エースリ—)』は、とある小劇場を舞台にイケメン役者たちを育成する大人気アプリゲームで、2017年1月27日にリリースされてから来年3周年を迎える。また本作は、出演キャストによるリアルイベントや2.5次元舞台など、さまざまなメディアミックスを展開しており、2020年1月13日からTVアニメ『A3!』SEASON SPRING & SUMMERの放映もスタートする。



そこでアニメイト・アニメイト通販では、2020年1月18日より『A3!』のアプリリリース3周年を記念してフェアを開催。関連商品を購入・予約すると特典 で【キラキラカード(全24種)】 をランダムでプレゼント! 特典の表面にホログラム加工を施しており、キラキラ光る仕様になっている。



またフェア開催日より、アニメイト池袋本店、名古屋、天王寺、福岡天神ビブレにて、【『A3!』MANKAIカンパニー3周年ありがとうオンリーショップ】も開催。これまでのイラストの展示やゲーム内で組をまたいで行われたミックス公演の絵柄を使用したアクリルアートパネルやキャラバッジコレクションなどのグッズを、オンリーショップ限定で先行販売する。さらに関連商品を購入・予約で特典 【公演ポスター風 ブロマイド(全4種)】 がランダムでプレゼントされる。



(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.







◆『A3!』祝!MANKAIカンパニー3周年記念フェアinアニメイト

開催期間:2020年1月18日~2月11日

開催店舗:全国アニメイト、アニメイト通販

開催内容:期間中、『A3!』関連のCD・Blu-ray・DVD・書籍・キャラクターグッズを購入・予約1000円ごとに1枚、特典 【キラキラカード(全24種)】 をランダムでプレゼント!





◆『A3!』MANKAIカンパニー3周年ありがとうオンリーショップ

開催期間:2020年1月18日~2月2日

開催店舗:アニメイト池袋本店、名古屋、天王寺、福岡天神ビブレ

開催内容:期間中、『A3!』関連のCD・Blu-ray・DVD・書籍・キャラクターグッズを購入・予約1会計1000円ごとに1枚、特典 【公演ポスター風 ブロマイド(全4種)】 をランダムでプレゼント!





<オンリーショップ先行販売商品>

▼アクリルアートパネル(全12種) 価格:各2200円(税込)





▼アクリルスタンド(全12種) 価格:各1650円(税込)





▼クリアファイルセット(全12種) 価格:各770円(税込)





▼ミックス公演キャラバッジコレクション 第一回~第三回公演、第四回~第六回公演(各全12種) 価格:1パック495円(税込)/1BOX(12パック入り)5940円(税込)





▼ポストカードセット(全6種) 価格:各440円(税込)





