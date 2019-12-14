女性を中心に人気のスマートフォン用ゲームが原作のテレビアニメ「アイドリッシュセブン」の第2期のタイトルが、「アイドリッシュセブン Second BEAT！」に決まったことが12月14日、分かった。第1期のメンバーに加え、「Re：vale」を含む岡崎事務所のアイドルが登場する。第2期は2020年4月に放送される。

「アイドリッシュセブン」は、プレーヤーが、父親の芸能事務所で働くマネジャーとして、7人組男性アイドル「IDOLiSH7」をトップアイドルに育成する人気ゲーム。テレビアニメ第1期が2018年1～5月に放送された。第1期が2020年1月からTOKYO MX、BS11で再放送される。

◇スタッフ（敬称略）

監督：別所誠人▽シリーズ構成：関根アユミ▽スーパーバイザー：あおきえい▽キャラクター原案：種村有菜▽アニメーションキャラクターデザイン：深川可純▽総作画監督：猪股雅美▽アニメーション制作：TROYCA（トロイカ）

◇キャスト（敬称略）

和泉一織：増田俊樹▽二階堂大和：白井悠介▽和泉三月：代永翼▽四葉環：KENN▽逢坂壮五：阿部敦▽六弥ナギ：江口拓也▽七瀬陸：小野賢章▽小鳥遊音晴：千葉進歩▽大神万理：興津和幸▽小鳥遊紡：佐藤聡美▽八乙女楽：羽多野渉▽九条天：斉藤壮馬▽十龍之介：佐藤拓也▽八乙女宗助：小西克幸▽姉鷺カオル：川原慶久▽百：保志総一朗▽千：立花慎之介▽岡崎凛人：古川慎