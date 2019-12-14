香港戦に挑む日本代表のスタメンが発表された（布陣は予想）

　14日にEAFF E-1サッカー選手権2019で香港代表と対戦する日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　試合は日本時間19時30分にキックオフ予定。フジテレビ系列にて生中継される。

■日本代表 香港戦スタメン

▼GK
23　大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▼DF
15　渡辺剛（FC東京）
3　田中駿汰（大阪体育大学）
21　古賀太陽（柏レイソル）

▼MF
16　相馬勇紀（鹿島アントラーズ）
6　大島僚太（川崎フロンターレ）
17　田中碧（川崎フロンターレ）
2　菅大輝（北海道コンサドーレ札幌）

▼FW
10　仲川輝人（横浜F・マリノス）
11　田川亨介（FC東京）
20　小川航基（水戸ホーリーホック）

□控えメンバー

▽GK
1　中村航輔（柏レイソル）
12　小島亨介（大分トリニータ）

▽DF
19　佐々木翔（サンフレッチェ広島）
5　三浦弦太（ガンバ大阪）
4　畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
22　橋岡大樹（浦和レッズ）

▽MF
18　橋本拳人（FC東京）
9　鈴木武蔵（北海道コンサドーレ札幌）
8　井手口陽介（ガンバ大阪）
14　森島司（サンフレッチェ広島）
7　遠藤渓太（横浜F・マリノス）

▽FW
13　上田綺世（鹿島アントラーズ）