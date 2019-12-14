14日にEAFF E-1サッカー選手権2019で香港代表と対戦する日本代表のスターティングメンバーが発表された。
試合は日本時間19時30分にキックオフ予定。フジテレビ系列にて生中継される。
■日本代表 香港戦スタメン
▼GK
23 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▼DF
15 渡辺剛（FC東京）
3 田中駿汰（大阪体育大学）
21 古賀太陽（柏レイソル）
▼MF
16 相馬勇紀（鹿島アントラーズ）
6 大島僚太（川崎フロンターレ）
17 田中碧（川崎フロンターレ）
2 菅大輝（北海道コンサドーレ札幌）
▼FW
10 仲川輝人（横浜F・マリノス）
11 田川亨介（FC東京）
20 小川航基（水戸ホーリーホック）
□控えメンバー
▽GK
1 中村航輔（柏レイソル）
12 小島亨介（大分トリニータ）
▽DF
19 佐々木翔（サンフレッチェ広島）
5 三浦弦太（ガンバ大阪）
4 畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
22 橋岡大樹（浦和レッズ）
▽MF
18 橋本拳人（FC東京）
9 鈴木武蔵（北海道コンサドーレ札幌）
8 井手口陽介（ガンバ大阪）
14 森島司（サンフレッチェ広島）
7 遠藤渓太（横浜F・マリノス）
▽FW
13 上田綺世（鹿島アントラーズ）