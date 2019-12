『Paradox Live』孤高の実力派ユニット「The Cat’s Whiskers」フルMV解禁！ 花江夏樹ら豪華声優陣がラップを披露

近未来の日本を舞台に、それぞれの音楽ジャンルで人気を博す4チーム「BAE(ベイ)」「The Cats Whiskers(ザ・キャッツウィスカーズ)」「cozmez(コズメズ)」「悪漢奴等(あかんやつら)」が、自らの音楽でNo.1を獲るためにステージバトルに挑む姿を描くHIPHOPメディアミックスプロジェクト『Paradox Live』。その中から”気高き孤高の実力派ユニット”、「The Cats Whiskers」のミュージックビデオがフル尺で解禁された。



『Paradox Live』で各チームに属するラッパーを演じるのは、梶原岳人、村瀬 歩、竹内良太、林 勇、花江夏樹、寺島惇太、小林裕介、豊永利行、近藤孝行、土岐隼一、畠中 祐、矢野奨吾の豪華声優陣12名に、人気歌い手としてそれぞれ140万人・48万人のTwitterフォロワーを抱える96猫、志麻を加えた14名。

先陣を切って12月9日(月)に公開された、BAEが歌う「BaNG!!!」は公開から3日で80万回再生を突破するなど注目を集めている。



「The Cats Whiskers」のメンバーは同じバーに集った異色の4人組。演じる声優陣は、竹内良太、林 勇、花江夏樹、寺島惇太。公開された楽曲「MASTER OF MUSIC」では、ピアノサウンドをベースにしたジャジーなメロディに乗せて、キャラクターたちが己の心の内をラップで語る。

▲The Cats Whiskers



バーのオーナーで大学教授の顔も持つダンディ系ラッパー・西門 直明(さいもん なおあきら CV.竹内良太)、バーのマスターを務める強面系ラッパー・神林 匋平(かんばやし ようへい CV.林 勇)、「摩訶不思議スーパーハイパー系ラッパー」を名乗る謎のバーテンダー見習い・棗 リュウ(なつめ りゅう CV.花江夏樹)、バーのホールスタッフとして働く消極的な高校生ラッパー・闇堂 四季(あんどう しき CV.寺島惇太)と、それぞれに違う色を持つキャラクターが紡ぎ出す楽曲だ。



花江夏樹はその仕上がりについて「大人っぽい色気漂う雰囲気が魅力的なカッコイイ曲です。リュウくんはかなりトリッキーな歌い方をしていて、レコーディングの時に色々なパターンを試しながら収録しました」と語り、林 勇も「独特なフロウを自分なりに挑戦して、今ある全てをラップに注ぎ込みました」と、「MASTER OF MUSIC」という曲名にふさわしい、自信にあふれたコメントを寄せている。



『Paradox Live』では、今後も他ユニットの楽曲を順次公開していく予定。続報を期待していてほしい。





●「MASTER OF MUSIC」/The Cats Whiskers

作詞:SIMON 作曲・編曲:LOWEND ORDER







画像ギャラリーを見る





●「The Cats Whiskers」キャストコメント全文



【竹内良太(西門 直明 役)コメント】

竹内もこの日を心待ちにしておりました。西門としてコトノハとして、役作りの時間を頂いてから収録致しました! コトノハとしての聞き所……冒頭でしょうか……コトノハさんから滲み出る”色気”を歌い始めから存分に出しております。堪能して下さい。そしてThe Cats Whiskersの4人それぞれが放つ言の葉に、心が揺れて頂けたら幸いです。それぞれが抱え持つトラウマ……何なのか気になりますね……。



【林 勇(神林 匋平 役)コメント】

ドラマCDストーリーのイメージと合致しつつ、メロウでdopeで、もの凄くハイクオリティなサウンドになっています。声優だと妥協はせず、直接活躍するラッパーの方に指導して頂き、独特なフロウを自分なりに挑戦して、今ある全てをラップに注ぎ込みました。ドラマCDが好きな方も、ラップを本格的にやってる方にも楽しんでもらえるような曲に仕上がったと思うので、沢山の方に聴いて頂きたいです。



【花江夏樹(棗 リュウ 役)コメント】

大人っぽい色気漂う雰囲気が魅力的なカッコイイ曲です。

その中でリュウくんはかなりトリッキーな歌い方をしていて、レコーディングの時に色々なパターンを試しながら収録しました。リュウの魅力がたっぷり詰まった感じになったと思いますので繰り返し聞いて頂けると嬉しく思います!



【寺島惇太(闇堂 四季 役)コメント】

TCWの楽曲はとにかくオシャレでカッコいいです。

4人の個性がラップの仕方やリリックにも表れているので曲を聴けばキャラクターの事をよりわかっていただけるのではないかと思います。四季くんは常にビクビクしていて気が弱い少年ですが彼の底にある強い気持ちをラップから感じ取っていただけると嬉しいです。



◆『Paradox Live』

<イントロダクション>

近未来。飽和状態となったHIPHOPカルチャーから新たなムーブメント”幻影ライブ”が誕生。

ラッパー達は、”ファントメタル”と呼ばれる金属を含むアクセサリーと自身のDNAとを化学反応させることで感情とリンクした幻影を創り出し、華麗なステ―ジで若者達を熱狂させた。しかしその裏では、反作用として”トラウマの幻影”に苦しむ姿があった。

そんな中、それぞれの音楽ジャンルで絶大な人気を誇る4つのチーム「BAE」「The Cats Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」に 伝説のクラブ”CLUB paradox”から謎の大会『Paradox Live』への案内が届く。

自分達の音楽がNo.1であることを証明するために、バトルへの参加を決める14人。

光と闇が交錯し、熱狂渦巻く幻影ステージバトルが今、幕を開ける―



●解禁MV



<キャスト>

【BAE】

朱雀野 アレン:梶原岳人、燕 夏準:村瀬 歩、アン・フォークナー:96猫

【The Cats Whiskers】

西門 直明:竹内 良太、神林 匋平:林 勇、棗 リュウ:花江 夏樹、闇堂 四季:寺島 惇太

【cozmez】

矢戸乃上 珂波汰:小林 裕介、矢戸乃上 那由汰:豊永 利行

【悪漢奴等】

翠石 依織:近藤 孝行、雅邦 善:志麻、征木 北斎:土岐 隼一、伊藤 紗月:畠中 祐、円山 玲央:矢野 奨吾

<キャラクターデザイン>

BAE/秋赤音、The Cats Whiskers/小宮国春、cozmez/キナコ、悪漢奴等/はらだ



●1st CD「Paradox Live Opening Show」

【アーティスト】BAE×The Cats Whiskers×cozmez×悪漢奴等

【発売日】2020年2月12日(水)

【形態】SG+CD

【価格】3000円+税 品番:EYCA-12734〜5

【収録曲】

[CD1]

(1)BaNG!!!/BAE

(2)MASTER OF MUSIC/The Cats Whiskers

(3)Where They At/cozmez

(4)BAD BOYZ -悪漢奴等 Underground-/悪漢奴等

[CD2]

(1)Voice Drama Part "BAE"

(2)Voice Drama Part "The Cats Wiskers"

(3)Voice Drama Part "cozmez"

(4)Voice Drama Part "悪漢奴等"



(C)Paradox Live2019