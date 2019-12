「部活で怪我」落ち込む16歳男子にスカイピースが贈る1曲

スカイピースが、12月11日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――ラジオネーム:チームハヤタロス(16歳・男性)のお悩み僕は全国大会常連高の陸部で長距離をしています先月、部活で怪我をしましたこれから、部活にちゃんと復帰できるかとても心配です。大事な大会のメンバーからも外れとても落ち込んでます。どうすればいいんでしょうか――このリスナーのためにスカイピースが選んだ楽曲は、『You can do it!!!!!(Live ver.)』です。☆イニ☆:怪我をしてしまったことは事実なので、それを受け入れてチームのためにどういう風にしたらいいのか。そっちで振り切って考えるしかないのかな~。テオくん:“Supported by チームハヤタロス”ってことだよね。☆イニ☆:いいじゃないですか! チームをサポートしていきましょう!テオくん:試合に出られるから、“チーム”ってわけではないですからね。試合に出ていないメンバーとか、応援してくれているメンバー含めてチームだから! それにこの経験が、チームハヤタロスのこれからにも絶対役立ってくると思うし!☆イニ☆:そうね! 試合に出るメンバーから外れたからこそ、見える視点もあるだろうしね。そこで得たモノは、人生の大事なモノになる!テオくん:なるでしょうね! だからそんなに落ち込まなくても大丈夫です。今回リスナーに贈った『You can do it!!!!!(Live ver.)』は、11月にリリースされたセカンドDVD「Enjoy Summer Fest Buddy~まつり~」完全生産限定盤に付いているライブ音源CDに収録されています。詳細は(https://sky-peace.com/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/