中国女子代表戦に挑むなでしこジャパンのスタメンが発表された（布陣は予想）

　14日にEAFF 女子E-1サッカー選手権2019で中国女子代表と対戦するなでしこジャパン（日本女子代表）のスターティングメンバーが発表された。

　試合は日本時間15時55分にキックオフ予定。フジテレビ系列にて生中継される。

■なでしこジャパン 中国女子代表戦スタメン

▼GK
18　山下杏也加（日テレ・ベレーザ）

▼DF
2　清水梨紗（日テレ・ベレーザ）
5　南萌華（浦和レッズレディース）
16　宮川麻都（日テレ・ベレーザ）
20　松原有沙（ノジマステラ神奈川相模原）

▼MF
6　杉田妃和（INAC神戸レオネッサ）
10　籾木結花（日テレ・ベレーザ）
14　長谷川唯（日テレ・ベレーザ）
17　三浦成美（日テレ・ベレーザ）

▼FW
8　岩渕真奈（INAC神戸レオネッサ）
12　池尻茉由（水原WFC／韓国）

□控えメンバー
▽GK
1　池田咲紀子（浦和レッズ・レディース）
21　平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）

▽DF
4　三宅史織（INAC神戸レオネッサ）
13　清家貴子（浦和レッズレディース）

▽MF
3　栗島朱里（浦和レッズレディース）
7　中島依美（INAC神戸レオネッサ）
19　遠藤純（日テレ・ベレーザ）

▽FW
9　菅澤優衣香（浦和レッズレディース）
11　小林里歌子（日テレ・ベレーザ）
15　田中美南（日テレ・ベレーザ）
23　植木理子（日テレ・ベレーザ）