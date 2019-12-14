14日にEAFF 女子E-1サッカー選手権2019で中国女子代表と対戦するなでしこジャパン（日本女子代表）のスターティングメンバーが発表された。
試合は日本時間15時55分にキックオフ予定。フジテレビ系列にて生中継される。
■なでしこジャパン 中国女子代表戦スタメン
▼GK
18 山下杏也加（日テレ・ベレーザ）
▼DF
2 清水梨紗（日テレ・ベレーザ）
5 南萌華（浦和レッズレディース）
16 宮川麻都（日テレ・ベレーザ）
20 松原有沙（ノジマステラ神奈川相模原）
▼MF
6 杉田妃和（INAC神戸レオネッサ）
10 籾木結花（日テレ・ベレーザ）
14 長谷川唯（日テレ・ベレーザ）
17 三浦成美（日テレ・ベレーザ）
▼FW
8 岩渕真奈（INAC神戸レオネッサ）
12 池尻茉由（水原WFC／韓国）
□控えメンバー
▽GK
1 池田咲紀子（浦和レッズ・レディース）
21 平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）
▽DF
4 三宅史織（INAC神戸レオネッサ）
13 清家貴子（浦和レッズレディース）
▽MF
3 栗島朱里（浦和レッズレディース）
7 中島依美（INAC神戸レオネッサ）
19 遠藤純（日テレ・ベレーザ）
▽FW
9 菅澤優衣香（浦和レッズレディース）
11 小林里歌子（日テレ・ベレーザ）
15 田中美南（日テレ・ベレーザ）
23 植木理子（日テレ・ベレーザ）