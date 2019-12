12月23日(月)19時から4時間半で生放送される『CDTVスペシャル!クリスマス音楽祭2019』(TBS系) の第2弾出演アーティストが発表。ジャニーズグループをはじめ、豪華アーティスト18組の出演が明らかになった。



今年で3回目となる『CDTVスペシャル!クリスマス音楽祭』。今回もアーティストたちが、クリスマスに聴きたい極上のラブソングやコラボを披露。さらに、サプライズロケなど、様々な企画で歌をプレゼントする。



今回、ジャニーズからの出演グループが全組発表に。KinKi Kids、V6、KAT-TUN、NEWS、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、King & Prince、SixTONES、Snow Man の9組が出演する。2020年CDデビューする期待の新グループ、SixTONESとSnow Manは『CDTV』で初のパフォーマンスとなる。



さらに、AI、E-girls、久保田利伸、倉木麻衣、欅坂46、SHISHAMO、ジェジュン、乃木坂46、WANIMAといった多彩で幅広いアーティストたちの出演も決定。最新曲や誰もが知っている代表曲などを歌唱し、番組を盛り上げる。



毎年、アーティストに強い思い入れを持つファンを招き、「生ライブのおくりもの」を届けている同番組。現在、特別企画の観客を募集中だ。今年はDA PUMP、Little Glee Monster、Foorinのライブプレゼント企画が決定しているが、今回新たに、EXILEと三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの観客募集が発表になった。



EXILEの「生ライブのおくりもの」企画で募集するのは「EXILE好きの親子」。テレビの前で親子でいつも踊っている! など、誰よりもEXILEが大好きで一度でいいから会ってみたい、という親子を招き、特別な時間をプレゼント。一方、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEは、「男性限定」で観客を募集。キレキレのダンスに憧れてダンスを始めたなど、ダンスが大好きで三代目に熱い愛情を持つ男性からの応募を募っている。



DA PUMP、Little Glee Monster、Foorin に関しても募集は続行中。ライブへの参加希望者は、番組公式ホームページから応募を。



【第2弾で発表された出演アーティスト】(※50音順)

・AI

・E-girls

・KAT-TUN

・Kis-My-Ft2

・KinKi Kids

・King & Prince

・久保田利伸

・倉木麻衣

・欅坂46

・ジェジュン

・SHISHAMO

・SixTONES vs Snow Man

・Sexy Zone

・NEWS

・乃木坂46

・V6

・WANIMA



【第1弾で発表した出演アーティスト】

・いきものがかり

・AKB48

・EXILE

・CHEMISTRY

・コブクロ

・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

・Superfly

・SEKAI NO OWARI

・DA PUMP

・平井堅

・Foorin

・森山直太朗

・山崎まさよし

・ゆず

・Little Glee Monster