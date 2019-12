飼い主は音楽エンジニア　亡くなった8歳の愛猫との思い出

大きな瞳と無意識にのぞく舌で、インターネットを風靡した「永遠の小猫」リルバブが、12月1日に8歳の生涯を閉じたと、飼い主のマイク・ブリダフスキー氏が述べた。



ブリダフスキー氏はソーシャルメディアで訃報を発表。バブと一緒に撮った最初と最後の写真を並べて投稿した。バブは「予兆もなく、安らかに永眠した」そうだ。バブは以前から骨の感染症を患っていたものの、まさかこんなに早くこの世を去ることになるとは思ってもいなかったと言う。「あの子はきっと、家族が難しい決断をしなくてもいいように、自ら衰弱する肉体から離れることにしたんだと思います」とブリダフスキー氏は投稿した。



It’s me, Mike - BUB’s dude. BUB has departed, she’s on her way home. - https://t.co/8pGC6fVy4a pic.twitter.com/trkosFT2uR — Lil BUB (@IAMLILBUB) 2019年12月2日

バブは2011年、野良の小猫として生まれた。生まれた中でも一番小さく、複数の病気を抱えていて、迷子になっていた。極度な仔猫症のため発育不全で、身体の割には手足が短かく、文字通り「永遠の小猫」だった。くりっとした大きな緑色の瞳が自慢で、下顎が上顎よりも短く、歯も生えてこなかったため、常に舌が口から覗いていた(常にあかんべえ状態)。その上多指性だったため、全ての脚に指が6本ずつあった。



バブを引き取って間もなく、ブリダフスキー氏はTumblrで写真を投稿し始めた。それが瞬く間にネットに広がり、リルボブはグランピーキャットやニャンキャットと並ぶインターネットの人気猫となった。



やがてバブはTV界にも進出し、インターネット猫を追いかけるドキュメンタリー番組『Lil Bub and Friendz(原題)』の司会を務めた他、『Lil Bubs Lil Book(原題)』と題した本も出版。自ら主宰するインターネットのトーク番組『Lil Bubs Big Show』にも出演した。



ブリダフスキー氏はバブ関連グッズのオンラインショップも立ち上げたり、全米でファン交流会を開催するなどして、動物シェルターや動物愛護協会への募金活動も頻繁に行った(ブリダフスキー氏曰く、バブのおかげで困っている動物のために70万ドル以上の募金を集めることができたと言う)。バブは大理石骨病という珍しい骨の病気を患っていたため身体を動かすこともままならなかったが、有名になったおかげで、ブリダフスキー氏はバブに適切かつ効果的な治療を受けさせることもできた。





音楽業界でも人気者に



ブリダフスキー氏が音楽エンジニアであったことから、バブは音楽業界でもその名を知られるようになった。ラン・ザ・ジュエルズ、アンドリューW.K.、ケリー・ディールらとコラボレーションを果たし、2015年には自身のアルバム『Science & Magic: A Soundtrack to the Universe』もリリースした。また、インディアナ州の反LGBTQ法への抗議活動を支援するべく、50人のアーティスト――サーストン・ムーア、オー・シーズ、オブ・モントリオール、ゴッドスピード・ユー!・ブラック・エンペラーなど――を集めてチャリティアルバムの製作にも寄与した。



だが、バブの最大の恩恵を受けたのは飼い主だろう。2014年、音楽情報サイトSpinの特集でブリダフスキー氏は、インディアナ州ブルーミントンに建てたスタジオが倒産した後、一文無しにならずに済んだのはバブの名声のおかげだと語った。



バブの訃報の中で、ブリダフスキー氏はこう述べた。「僕の人生はもちろん、何千匹もの捨て犬や捨て猫、まるで自分の家族のように彼女を想ってくださった皆さんの人生に、バブがどれだけ多くの影響を与えたか言葉で言い表すことができません。彼女は僕に無償の愛とは何か教えてくれました。妻のステイシーと引き合わせてくれたのも彼女です。僕らの子供ロスコとルラがいい子に育ったのも、彼女のおかげです。彼女はこの8年間ずっと、僕たち家族の生活に愛情と温かさを運んでくれました」