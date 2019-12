「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、石谷春貴演じる山田二郎のソロ曲「School of IKB(スクールオブイケブクロ)」のトレーラーが解禁された。

前作の二郎のソロ曲「センセンフコク」とは打って変わり、穏やかな雰囲気の楽曲に仕上げられた「School of IKB」。作詞・作曲・編曲は4人組のヒップホップグループ、JABBA DA FOOTBALL CLUBが担当している。

「School of IKB」は12月25日に発売されるイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”のCD「Buster Bros!!! -Before The 2nd D.R.B-」に収録。なお同CDに収録される、木村昴演じる山田一郎のソロ曲「Break the wall」も先日トレーラー映像が解禁されたばかり。天崎滉平演じる山田三郎のソロ曲も近日公開予定だという。

※天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。