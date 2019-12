劇場版『Ｇレコ』第2部「ベルリ 撃進」は来年2月21日（金）より上映、予告映像も公開！

富野由悠季総監督が『ガンダム』のTVアニメシリーズとしては『∀ガンダム』以来15年ぶりに手掛け、2014年より全26話が放送された『ガンダム Gのレコンギスタ』。それに新規カットの追加や、新規アフレコを行い、全5部作の劇場版として上映する劇場版『Gのレコンギスタ』は、第1部である「行け!コアファイター」を11月29日(金)より上映し、セカンドランも決定するなど大きな反響を得た。そして、続く第2部が2020年2月21日(金)より上映されることが決定した。タイトルは劇場版『Gのレコンギスタ Ⅱ』「ベルリ 撃進」。公式サイトにて第2部の予告映像も公開された。



<第2部「ベルリ 撃進」あらすじ>

ベルリたち救出のため出撃したデレンセンが海賊部隊のメガファウナを急襲。地球周回軌道上での宇宙戦闘を強いられたベルリは、恩師との対決とは気づかずにG-セルフで迎撃してしまう。

一方、キャピタル・アーミィはG-セルフとラライヤ・マンディの身柄も要求し、エルフ・ブルックのマスク部隊に続き、ベッカーのウーシァ隊を出撃させる。その背後にはスコード教のタブーを無視するほどの危機――宇宙からの脅威の存在があった。





●第2部予告映像





第2部先行場面カットはこちら



◆劇場版『Gのレコンギスタ II』「ベルリ 撃進」

2019年2月21日(金)より2週間限定上映



<メインスタッフ>

総監督・脚本:富野由悠季/原作:矢立 肇、富野由悠季/演出:吉沢俊一/

キャラクターデザイン:吉田健一/メカニカルデザイン:安田 朗、形部一平、山根公利/

デザインワークス:コヤマシゲト、西村キヌ、剛田チーズ、内田パブロ、沙倉拓実、倉島亜由美、桑名郁朗、中谷誠一/

作画監督:吉田健一、桑名郁朗/美術監督:岡田有章、佐藤 歩/色彩設計:水田信子/

ディスプレイデザイン:青木 隆/CGディレクター:藤江智洋/撮影監督:脇顯太朗/編集:今井大介/

音楽:菅野祐悟/音響監督:木村絵理子/企画・製作:サンライズ/テーマソングアーティスト:DREAMS COME TRUE



<メインキャスト>

ベルリ・ゼナム:石井マーク/アイーダ・スルガン:嶋村 侑/ノレド・ナグ:寿 美菜子/マスク:佐藤拓也/

クリム・ニック:逢坂良太/マニィ・アンバサダ:高垣彩陽/ラライヤ・マンディ:福井裕佳梨/

ミック・ジャック:鷄冠井美智子/デレンセン・サマター:小山剛志/ベッカー・シャダム:姫野惠二 他



<キャラクター&メカ>

▲ベルリ・ゼナム

キャピタル・タワーの守護を目的としたキャピタル・ガード養成学校の候補生。天才的な才能を持ち、二階級飛び級した。

アイーダに一目惚れしてしまったために海賊部隊とともにキャピタル・アーミィと戦うことになってしまう。G-セルフを動かせる三人の内の一人。

▲アイーダ・スルガン

海賊部隊に参加している少女。G‐アルケインのパイロット。

なりゆきで恋人カーヒルを倒したベルリと共に、G-セルフでメガファウナに帰還したが、その際、ノレドとラライヤも同行した。

アメリア軍総監の娘だが、その素性にはある秘密が隠されている。

▲G-セルフ

どの国にも属さない謎のモビルスーツ。

起動には特定条件があり、ベルリ、アイーダ、ラライヤの三人しか動かすことが出来ない。

各種バックパックを換装することで、様々な局面に対応する万能型。バックパックに合わせて、その機体カラーも変化する。



<上映劇場>全国24館

【東京】新宿ピカデリー/イオンシネマシアタス調布

【神奈川】イオンシネマ港北ニュータウン

【千葉】イオンシネマ幕張新都心

【埼玉】MOVIXさいたま/イオンシネマ春日部

【栃木】MOVIX宇都宮

【新潟】イオンシネマ新潟南

【宮城】MOVIX仙台

【北海道】札幌シネマフロンティア

【愛知】ミッドランドスクエアシネマ/イオンシネマ名古屋茶屋

【三重】イオンシネマ津南

【石川】イオンシネマ金沢フォーラス

【大阪】なんばパークスシネマ/大阪ステーションシティシネマ

【兵庫】神戸国際松竹

【京都】イオンシネマ京都桂川

【和歌山】イオンシネマ和歌山

【岡山】イオンシネマ岡山

【広島】イオンシネマ広島西風新都

【香川】イオンシネマ綾川

【徳島】イオンシネマ徳島

【福岡】イオンシネマ福岡

<配給>バンダイナムコアーツ、サンライズ



また、劇場版『Gのレコンギスタ Ⅱ』「ベルリ 撃進」は、2020年2月21日(金)より有料配信、3月27日(金) にはBlu-ray&DVDが発売されることも決定した。メカニカルデザイン・形部一平による新規描き下ろしの特殊ジャケットのイラストも公開された。

▲Blu-ray特装限定版・形部一平(メカニカルデザイン)新規描き下ろし特殊ジャケットイラスト



◆Blu-ray&DVD情報

Blu-ray&DVDは、「Blu-ray特装限定版」「Blu-rayパーフェクトパック」、Blu-ray通常版、DVDの4タイプ2020年3月27日(金)発売。

「Blu-ray特装限定版」は、特製解説書、富野総監督に密着したドキュメント映像や「帰ってきたG-レコ甲子園」などを収録し、桑名郁朗による新規描き下ろし収納BOX、形部一平による新規描き下ろし特殊ジャケット仕様。

通販サイト「A-on STORE」「プレミアムバンダイ」にて数量限定で販売となる「Blu-rayパーフェクトパック」には

、「Blu-ray特装限定版」の特典に加え、劇場版Ⅱ絵コンテ(約560P)、劇場版Ⅱ録音台本(全2冊)が同梱!



●Blu-ray特装限定版

品番:BCXA-1509 価格:8800円+税

(予)111分[本編BD:約96分(本編約95分+映像特典約1分)+特典BD:約15分]

<特典>

■特製解説書「劇場版Gのレコンペディア(キャラクター編)」(48P予定)

■ブックレット(16P予定) ※日本語、英語の2言語で収録

特典Blu-ray DISC

■「富野由悠季から君へ2 ”Update of G”」ドキュメントⅡ

※TV版から劇場版へ、『G-レコ』はどのように進化したのか。そして<全5部作>で、どのような地平にたどり着くのか。5部作を追いかけることで、ドキュメントスタッフも予想だにしなかった『G-レコ』の真のテーマが浮かび上がるはず。これは、富野由悠季の魂の軌跡をとらえる挑戦である。

■モビルスーツ学園「帰ってきたG-レコ甲子園」(90秒×3本)

<映像特典>予告/TVCM <音声特典>オーディオコメンタリー

<他、仕様>

■桑名郁朗(作画監督)新規描き下ろし収納BOX

■形部一平(メカニカルデザイン) 新規描き下ろし特殊ジャケット



●Blu-rayパーフェクトパック (初回限定生産)

品番: BCXM-1514 価格:1万2000円+税

通販サイト「A-on STORE」「プレミアムバンダイ」にて限定販売

<特典>

■劇場Ⅱ絵コンテ(約560P)

■劇場Ⅱ録音台本(全2冊)

※上記以外の収録内容・特典・仕様は全て「Blu-ray特装限定版」(品番:BCXA-1509)と共通です。

※この商品は、今回の生産準備数に限りがあります。準備数量に達し次第、予約申込み受付は終了となります。



●Blu-ray通常版&DVD

【Blu-ray通常版】

品番:BCXA-1504 価格:6800円+税

(予)96分(本編約95分+映像特典約1分)

【DVD】

品番:BCBA-4976 価格:5800円+税

(予)96分(本編約95分+映像特典約1分)

<特典>

■ブックレット(16P予定)※日本語、英語の2言語で収録

<映像特典>予告/TVCM <音声特典>オーディオコメンタリー



発売・販売元:バンダイナムコアーツ

※商品の特典・仕様は予告なく変更になる場合があります。





◆有料配信情報

<配信日>2020年2月21日(金)正午より

■デジタルセル配信(EST※配信)

【価格】:[HD] 2546円(税込)/[SD] 2037円(税込)

【配信サービス】:Prime Video(レンタル・購入対象)、PlayStation™Video、ひかりTV、ビデオマーケット、DMM.com、Rakuten TV、TSUTAYA TV、Apple TV(順不同)

■レンタル配信(TVOD※配信)

【価格】:1100円(税込)

【配信サービス】:ガンダムファンクラブ、バンダイチャンネル、Prime Video(レンタル・購入対象)、PlayStation™Video、U-NEXT、J:COMオンデマンド、ビデオパス、milplus、ひかりTV、dアニメストア、Google Play、ビデオマーケット、DMM.com、music.jp、Rakuten TV、ムービーフルPlus、HAPPY!動画、FOD、アクトビラ、TSUTAYA TV 、 Apple TV (順不同)



※EST(Electronic Sell Through) …視聴期間・視聴回数に制限のない購入型配信サービス

※TVOD(Transactional Video on Demand) …視聴期限のあるレンタル型配信サービス

※販売開始日程・配信期間・配信価格は配信サービスによって異なる場合があります。詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。