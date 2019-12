小袋成彬が12月18日に2ndアルバム「Piercing」を配信リリースする。

小袋がアルバムをリリースするのは、2018年4月発表の「分離派の夏」以来で約1年8カ月ぶり。「Piercing」には前作で描いた抒情的な“個”の世界観を踏襲しつつ、自らが体験したさまざまな“喪失”に向き合い制作したという全12曲を収録。ラッパーのTohjiと5lack、サブスクリプションサービスを通して出会ったというアメリカ在住のアーティスト・Kenn Igbiが参加している。YouTubeではアルバム収録曲「Gaia」のティザー映像を公開中。また自身がナビゲーターを務めるJ-WAVE「MUSIC HUB」の本日12月13日(金)放送回で、収録曲「New Kids」のフルバージョンがオンエアされることも決定した。

さらに小袋とThe fin.によるコラボレーション曲「COLD」のミュージックビデオが、YouTubeで公開された。10月に配信シングルとしてリリースされた本楽曲は、「とにかく爆音で鳴らすべき曲」というコンセプトのもと小袋のプライベートスタジオでレコーディングが行われた。

小袋成彬「Piercing」収録曲

01. Night Out

02. Night Out 2

03. Turn Back

04. Bye

05. New Kids

06. In The End

07. Snug

08. Three Days Girl

09. Down The Line

10. Tohji’s Track

11. Love The Past

12. Gaia

J-WAVE「MUSIC HUB」

2019年12月13日(金)25:30~26:00