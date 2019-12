2月29日に東京・EX THEATER ROPPONGIで開催されるのん主催のライブイベント「NON KAIWA FES vol.2」にリーガルリリーが出演することが決定した。

「NON KAIWA FES vol.2」は「女の子の怒りはポジティブなパワーになる!」というテーマのもと、のんが女性アーティスト数組を招いて開催するイベント。先日出演が発表された阿部真央と、今回追加されたリーガルリリーのほかにもう1組女性アーティストが出演する予定だ。

LINEチケットでは本日12月13日よりチケットの1次先行予約を受付中。

のん コメント

YouTubeで偶然出会ったリーガルリリーさん。ふつふつと燃える静かな苛立ちが切なくて、心打たれました。「リッケンバッカー」にやられました。言葉のチャーミングさと残酷さの調和が好きです。

一緒に何かやりたいな~…と思っていた時にのんフェス2だ!と勇気を出してオファーに踏み切りました。お受けしていただいて本当に嬉しい!

ガールズロックに燃えてます!

リーガルリリー たかはしほのか(Vo,G) コメント

私がバンドを本格的に始めようと決意した「閃光ライオット」で、のんさんは青いムスタングを弾いていました。その時の光景を忘れられません。

一緒に共演するような未来をその時の私が聞いたらびっくりすることでしょう。私もギターをかき鳴らしたいです!

NON KAIWA FES vol.2

2020年2月29日(土)東京都 EX THEATER ROPPONGI

<出演者>

のん / 阿部真央 / リーガルリリー / and more