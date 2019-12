クルアンビンの「お香」がもらえるキャンペーンがタワレコで開催

クルアンビンが、これまで入手困難だった唯一のライブ盤LP『Live At Lincoln Hall』の初CD音源をリリース。それを記念して、全国のタワーレコードにてスペシャル・キャンペーンがスタートした。



シカゴのリンカーン・ホールで行われたライブ音源が収録された本作は、クルアンビンにとって初のライブ盤作品として1500枚限定LPでのみリリースされた作品だ。名盤として人気の高い2ndアルバム『Con Todo El Mundo』の収録曲に、ドクター・ドレーやアイス・キューブ、ア・トライブ・コールド・クエスト、J・ディラなどのヒップホップ・クラシックを中心としたメドレーを加え、デビュー・アルバム『The Universe Smiles Upon You』収録曲「People Everywhere」の11分にもおよぶライヴ・バージョンが最後を飾る。



また、彼らの代名詞でもあるメロウでサイケデリックな空気感はもちろん、紅一点のベーシスト=ローラ・リーのセクシーな語り口調やヴォーカル、マーク・スピアーのテクニカルでスタイリッシュな変幻自在のギター・ソロを存分に楽しめるのは、ライヴ盤ならでは。ロングTシャツ付セットや、日本限定カラーとなるホワイト盤LPも同時発売となっているので、合わせてチェックしてほしい。







そして本日より、タワーレコードにてスペシャル・キャンペーンがスタート。期間中に対象店舗で対象商品を購入すると、クルアンビンのオリジナルデザイン・パッケージに入ったお香がもらえるとのこと。





<リリース情報>







Khruangbin

『Live At Lincoln Hall』

発売中

国内盤CD 国内盤特典:解説書封入 BRC-622 ¥1,800+税

国内盤CD+ロングTシャツ BRC-622T ¥6,000+税

日本限定ホワイト盤LP ALNLP50RTJP



<キャンペーン情報>







期間:2019年12月13日(金)~ 2020年1月26日(日)

特典:お香



対象商品:

『Live At Lincoln Hall』

『全てが君に微笑む』

『Con Todo El Mundo』

『The Universe Smiles Upon You』

『Hasta El Cielo (Con Todo El Mundo in Dub)]』



対象店舗:

タワーレコード渋谷/仙台パルコ/京都/広島/池袋/名古屋パルコ/八王子/福岡パルコ/ 神戸/吉祥寺/名古屋近鉄パッセ/梅田大阪マルビル/金沢フォーラス/イオンレイクタウン/札幌ピヴォ/新宿/ 郡山/難波/盛岡/津田沼/上田/アリオモール蘇我/梅田NU茶屋町/秋葉原/浦和/町田/ららぽーと 磐田/あべのHoop/タワーミニ 汐留/横浜ビブレ/那覇リウボウ/藤沢オーパ/錦糸町パルコ/オンライン