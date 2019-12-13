MSI（Micro-Star International）は12月13日、対象のゲーミングデバイスを購入すると、ゲーミングバッグやキャップなどのMSIオリジナルグッズが贈呈される「年末年始 年越しLEVEL UPキャンペーン」を発表した。キャンペーン対象となる購入期間は2019年12月15日～2020年1月15日で、応募受付期間は2019年12月20日～2020年1月15日。
購入特典として贈呈されるオリジナルグッズとその対象製品は以下のとおり。
- ゲーミングバッグ＋ラッキー君キーキャップ
Vigor GK80 CS JP、Vigor GK70 CS JP、Vigor GK60 CR JP、Vigor GK50 Low Profile JP（キーボード）
- マウスパッド＋ラッキー君キーキャップ
Vigor GK30 COMBO JP（キーボード）
- マウスパッド＋MSIキャップ
Clutch GM50 GAMING Mouse（マウス）
- マウスパッド
Clutch GM30 GAMING Mouse（マウス）
- ヘッドセットスタンド
Immerse GH50 GAMING Headset（ヘッドセット）
- MSIキャップ
Immerse GH30 GAMING Headset、Immerse GH10 GAMING Headset（ヘッドセット）
- ラッキー君キーキャップ
Agility GD70、Agility GD30（マウスパッド）
キャンペーンに参加するには、上記製品を購入後、キャンペーンサイトからその製品をMSIメンバーセンターに登録し、必要な情報および購入証明書をアップロードして申し込む。
なお、ゲーミングバッグ、マウスパッド、MSIキャップ、ヘッドセットスタンドはそれぞれ先着50個限定。賞品がなくなり次第、キャンペーン終了となる。