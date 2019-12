TVアニメ第三期の物語が劇場で決着する！『PSYCHO-PASS サイコパス ３ FIRST INSPECTOR』来春公開

人間の心理状態を数値化し管理する近未来社会を舞台に、正義を問われる警察機構を描くオリジナルSFアニメーション『PSYCHO-PASS サイコパス』。シリーズ最新作であるTVアニメ第三期の放送終了直後に、『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』の劇場公開が2020年春に行なわれることが発表された。また、Amazon Prime Video配信版が日本・海外独占配信されることも決定している。



TVアニメ第三期『PSYCHO-PASS サイコパス 3』は、フジテレビの深夜枠「ノイタミナ」で各話1時間の拡大枠で全8話が放送された。劇場公開される『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』では、監視官である慎導灼(しんどうあらた)と炯(けい)・ミハイル・イグナトフを中心に、刑事課一係が追う「狐」による事件、ビフロストの謎、そして灼と炯の戦いが、ついに決着する——。アニメーション制作・Production I.G、監督・塩谷直義、シリーズ構成・冲方丁、キャラクター原案・天野明、キャラクターデザイン・総作画監督に恩田尚之、音楽・菅野祐悟など、TVアニメ第三期のスタッフによって制作される。OPテーマはWho-ya Extended『Synthetic Sympathy』。



(C)サイコパス製作委員会

◆作品概要

『PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』

<スタッフ>

監督:塩谷直義

シリーズ構成:冲方丁

脚本:深見真、冲方丁、吉上亮

キャラクター原案:天野明

キャラクターデザイン・総作画監督:恩田尚之

色彩設計:鈴木麻希子

美術監督:草森秀一

3Dディレクター:大矢和也

撮影監督:村井沙樹子

撮影視覚効果:荒井栄児

編集:村上義典

音楽:菅野祐悟

音響監督:岩浪美和

オープニング・テーマ:Who-ya Extended『Synthetic Sympathy』(SMEレコーズ)

アニメーション制作:Production I.G

配給:東宝映像事業部

<キャスト>

慎導灼:梶裕貴 炯・ミハイル・イグナトフ:中村悠一 雛河翔:櫻井孝宏 廿六木天馬:大塚明夫 入江一途:諏訪部順一 如月真緒:名塚佳織 唐之杜志恩:沢城みゆき 霜月美佳:佐倉綾音 ドミネーター:日髙のり子

法斑静火:宮野真守 代銀遙煕:中博史 小宮カリナ:日笠陽子 ラウンドロビン:森川智之

梓澤廣一:堀内賢雄 小畑千夜:矢作紗友里

狡噛慎也:関智一 宜野座伸元:野島健児 須郷徹平:東地宏樹 六合塚弥生:伊藤静 花城フレデリカ:本田貴子 常守朱:花澤香菜



公式サイト psycho-pass.com/