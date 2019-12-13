ダンス・ボーカルグループ「EXILE」のATSUSHIさんが、11月23日に沖縄セルラースタジアム那覇（那覇市）で開催したライブ「EXILE ATSUSHI SPECIAL NIGHT IN OKINAWA」が、WOWOWで2020年2月2日に放送されることが12月13日、明らかになった。EXILE ATSUSHIさんのライブがテレビで放送されるのは今回が初めて。番組ではセットリストのすべてを放送する。

ライブは、今年10月に京セラドーム大阪（大阪市西区）と沖縄のみで開催。沖縄公演には、2015年に「EXILE」を勇退した松本利夫さん、EXILE USAさん、EXILE MAKIDAIさん、現メンバーのEXILE AKIRAさん、EXILE TAKAHIROさんという“EXILEオリジナルメンバー”も登場し、ヒット曲や人気曲を披露したほか、倖田來未さん、「DOBERMAN INFINITY」らも出演した。

また、「EXILE」の全国ツアーを収めた関連番組「EXILE LIVE TOUR 2018-2019 “STAR OF WISH”」も、来年2月に放送される予定。

放送楽曲は以下の通り。

BOUNCE ON IT！！／MAKE A MIRACLE／FIND YOU／Ooo Baby／二人の未来／糸／GOOD VIBES／Memory Rain／crazy in love／Interstellar Vibrations／Stand By Me／RED SOUL BLUE DRAGON／WON'T BE LONG／OSAKA TOKYO／UPSIDE DOWN／Your eyes only ～曖昧なぼくの輪郭～／song for you／EXIT／Together／Kiss you／Carry on／HERO／Someday（-House Mix 2012-）／I Wish For You（-House Mix-）／Lovers Again／Ti Amo／道／Ki.mi.ni.mu.chu／Choo Choo TRAIN／童神／愛燦燦／Precious Love／Just The Way You Are