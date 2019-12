『「幽☆遊☆白書」 POP UP SHOP in 渋谷マルイ』が12月26日（木）より開催決定

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営するアルマビアンカは、2019年12月26日(木)より渋谷マルイにて『「幽☆遊☆白書」 POP UP SHOP in 渋谷マルイ』を開催する。



描き下ろしイラストを使用した商品の先行販売や、お買上げ抽選会など、ここだけの企画が目白押しの『「幽☆遊☆白書」 POP UP SHOP in 渋谷マルイ』。和装に身を包んだ幽助や桑原、飛影、蔵馬、コエンマたちの美麗イラストグッズが豊富に取り揃えられている。





■お買い上げ抽選会

イベントショップにて、『「幽☆遊☆白書」 POP UP SHOP in 渋谷マルイ』催事関連商品を税込3000円以上購入すると、外れなしでオリジナルグッズが当たる抽選会に参加することができる。また、期間中エポスカードに入会すると、新規入会特典として<B賞>のポストカード(全6種)コンプリートセットがプレゼントされる。



▲A賞キャンバスボード



▲B賞ポストカード(全6種)コンプリートセット/C賞ポストカード(全6種)ランダム1枚



※エポスカードはご本人様以外ご利用いただけません。

※新規ご入会も会場にて承りますのでご利用ください。

※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。

※税込3000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を2回以上に分けることは出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※抽選会の内容は予告なく変更になる場合がございます。





グッズラインナップの画像を見る



(C)Yoshihiro Togashi 1990年−1994年

(C)ぴえろ/集英社





■イベント先行販売商品

▲トレーディング缶バッジ(全10種)/単品:400円+税/BOX:4000円+税 ※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。



▲トレーディングアクリルスタンド(全10種)/単品:800円+税/BOX:8000円+税 ※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。



▲トレーディングアクリルキーホルダー(全10種)/単品:650円+税/BOX:6500円+税 ※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。



▲トレーディングミニ色紙(全10種)/単品:500円+税/BOX:5000円+税 ※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。



▲クリアファイル(全7種)/各400円+税



▲BIGアクリルスタンド(全6種)/各1800円+税



▲カードステッカー(全6種)/各500円+税



▲1ポケットパスケース(全6種)/各1800円+税



▲マグカップ(全6種)/各1500円+税

◆イベント概要

『「幽☆遊☆白書」 POP UP SHOP in 渋谷マルイ』

開催期間:2019年12月26 日(木)~2020年1月19日(日)

開催場所:渋谷マルイ 8階

入場料:無料

営業時間:11:00~21:00(日祝は20:30まで)

<年末年始の営業時間について>

2019年12月31日(火) 11:00~18:30

2020年1月1日(水)休館日

2020年1月2日(木)10:00~21:00