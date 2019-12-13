◆ 2020年・年俸ランキング

※12月12日終了時点・金額は推定



1位 65000万円 菅野智之（巨人／投手）

2位 50000万円 浅村栄斗（楽天／内野手）

2位 50000万円 坂本勇人（巨人／内野手）

4位 45000万円 丸 佳浩（巨人／外野手）

5位 40000万円 糸井嘉男（阪神／外野手）

6位 35000万円 中村剛也（西武／内野手）

7位 34000万円 青木宣親（ヤクルト／外野手）

8位 30000万円 岸 孝之（楽天／投手）

8位 30000万円 則本昂大（楽天／投手） ☆12日更改

8位 30000万円 増井浩俊（オリックス／投手）

8位 30000万円 陽 岱鋼（巨人／外野手）



12位 29000万円 中田 翔（日本ハム／内野手）

13位 25000万円 大島洋平（中日／外野手）

14位 21000万円 山川穂高（西武／内野手）

15位 20000万円 森 友哉（西武／捕手）

15位 20000万円 西川遥輝（日本ハム／外野手）

15位 20000万円 宮西尚生（日本ハム／投手）

15位 20000万円 吉田正尚（オリックス／外野手）

15位 20000万円 藤川球児（阪神／投手）

15位 20000万円 西 勇輝（阪神／投手） ☆12日更改



21位 19000万円 増田達至（西武／投手）

22位 18000万円 金子弌大（日本ハム／投手）

22位 18000万円 平田良介（中日／外野手）

24位 17500万円 大瀬良大地（広島／投手）

25位 17000万円 長野久義（広島／外野手） ☆12日更改

26位 16000万円 宮﨑敏郎（DeNA／内野手）

27位 15400万円 澤村拓一（巨人／投手）

28位 15000万円 栗山 巧（西武／外野手）

28位 15000万円 近藤健介（日本ハム／外野手）

28位 15000万円 野上亮磨（巨人／投手）

28位 15000万円 炭谷銀仁朗（巨人／捕手）

28位 15000万円 田中広輔（広島／内野手）



33位 14500万円 有原航平（日本ハム／投手）

33位 14500万円 中﨑翔太（広島／投手）

35位 14000万円 外崎修汰（西武／内野手）

35位 14000万円 源田壮亮（西武／内野手）

35位 14000万円 岡本和真（巨人／内野手）

38位 13600万円 今永昇太（DeNA／投手）

39位 13000万円 福留孝介（阪神／外野手） ☆12日更改

39位 13000万円 大野雄大（中日／投手）



41位 12000万円 金子侑司（西武／外野手）

41位 12000万円 野村祐輔（広島／投手）

43位 11500万円 坂口智隆（ヤクルト／外野手）

44位 11000万円 亀井善行（巨人／外野手）

44位 11000万円 伊藤 光（DeNA／捕手）

46位 10500万円 石川雅規（ヤクルト／投手）

47位 10000万円 平井克典（西武／投手）

47位 10000万円 和田 毅（ソフトバンク／投手）

47位 10000万円 明石健志（ソフトバンク／内野手）

47位 10000万円 島内宏明（楽天／外野手）

47位 10000万円 秋吉 亮（日本ハム／投手）

47位 10000万円 大田泰示（日本ハム／外野手）

47位 10000万円 山岡泰輔（オリックス／投手）

47位 10000万円 小林誠司（巨人／捕手）

47位 10000万円 大 和 （DeNA／内野手）

47位 10000万円 大野奨太（中日／捕手）

47位 10000万円 雄 平 （ヤクルト／外野手）





◆ 大台超えは57人に



プロ野球における“一流”の定義は様々あれど、ひとつの指標として挙げられるのが「年俸1億円」という大台──。



12月に入り、オフシーズン真っ只中の野球界。各球団で日々進められている契約更改のなかでも、「1億円プレーヤー」というところにスポットを絞って紹介していくのがこの企画。12日は新たに4名が年俸1億円以上で判を押した。





まずは阪神の大ベテラン・福留孝介が2000万ダウンの1億3000万で更改。今季も勝負強い打撃を武器に外野の一角を務めたが、故障離脱もあり104試合の出場にとどまった。主要打撃成績も前年から軒並み数字を落とし、自身5年ぶりに規定打席未達。来季の球界最年長選手はダウン提示を受けてプロ22年目に臨む。



また、昨オフにFAの人的補償で広島へ移籍した長野久義も、5000万ダウンの1億7000万円で更改。今季は節目のプロ10年目だったが、自己最少の72試合出場にとどまり、主要打撃成績は自己ワーストを更新。新天地での初更改は大幅ダウンとなった。



一方、同じ移籍組でもオリックスから阪神へFA移籍した西勇輝は現状維持の2億円でサイン。12日時点で年俸ランク15位タイに食い込んだ。こちらはチーム最多の10勝を挙げ、イニング数（172回1/3）はキャリアハイ。さらに投手では球団史上初となるゴールデングラブ賞も受賞するなど、新天地でより一層輝きを放ったシーズンだった。



最後に、4人目の楽天・則本昂大も現状維持の3億円でサイン。今季は開幕直前に右肘にメスを入れ苦しんだ一年間だったが、シーズン中に新たに7年契約を結んだことを公表。2年目となる来季は現状維持で迎えるが、それでも年俸ランク8位タイとさすがの存在感。あと6年でどれだけの“上積み”を見せてくれるのか楽しみだ。





（※金額はすべて推定）

