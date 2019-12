12月26日の『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』(TBS系、毎週木曜20:00~)は、番組と三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEによるクリスマス企画『ニンゲン観察バラエティ モニタリング&三代目J SOUL CHRISTMAS』合体3時間半スペシャルが放送される。



ブラックマヨネーズ(吉田敬、小杉竜一)がMCを務める同番組は、日常の中にありそうでありえないシチュエーションを用意し、それに遭遇した人がどんな行動に出るのか、隠しカメラでこっそり観察するニンゲン観察バラエティ。小泉孝太郎、笹野高史、NAOTO(EXILE/三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)、ハリセンボンがレギュラー出演している。



今年で4回目の放送となる『三代目J SOUL CHRISTMAS』。過去最大規模となる潜入モニタリングが実現した。3万5千人が集い福岡ヤフオク!ドームで開催された、三代目JSBのライブに小杉、春日俊彰(オードリー)、堀田茜の3人が潜入し、普段見ることができない貴重な三代目メンバーの舞台裏をモニタリングする。



メンバーにバレないように変装した3人。まず、ライブリハーサル中に小杉と春日がメンバーの楽屋に潜入し大暴走! 鞄の中身を見たり、メンバーの〇〇〇を履いたり嗅いだりとやりたい放題。さらに、カメラスタッフに扮した春日が調子に乗りメンバーに大接近! カメラアシスタントとして一緒に行動している堀田が心配する中、予想外の大ピンチが⁉



一方、清掃員に扮した小杉は春日と真逆でチキンぶりが露呈する。なかなかメンバーに近づけないビビり小杉だが、ステージに乱入と大胆な行動に出る。ステージ上ではNAOTOとすれ違い……。果たしてメンバーは3人の潜入に気がつくのか!?



また、三代目JSBのメンバー6人が仕掛人となり、NAOTOの人間性モニタリングを決行。サプライズプロポーズ応援企画にNAOTOを潜入させるが、聞かされている予定と違う方向に進行していき、まさかの修羅場展開に!? そこで見せたNAOTOの驚くべき対応に注目が集まる。



さらに、三代目メンバーだけのキャンプロケで前代未聞のハプニングが発生する。



三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEのメンバーからコメントが到着。以下に、紹介する。



<NAOTO>

こんな壮大なドッキリは初めてで、いつもドッキリを仕掛ける側にいたので、まったく気がつかないものなんだなぁというのを今回感じました。そして何が一番すごいかというと、メンバーの仕掛け人としての才能がめちゃくちゃ高い。カメラに映っていない場面での会話も完璧で疑う余地がなかったです。今回のドッキリでメンバーとの絆も確かめ合えましたし、すごく感謝です。ありがとうございます!



<小林直己>

三代目にとって今回のツアーがグループ史上最多動員数の115万人ということで、デビュー10年目に突入する年に、そういったツアーができたというのは皆さんが応援してくださったおかげだなと思いました。三代目のことをあんまり知らない方々にもこの番組を見ていただけるとうれしいです。普段メンバーが見せないところをドッキリでさらけ出せたらなと思っています。



<ELLY>

三代目が見せる初めての一面がたくさん詰まっている番組なのでぜひ見てください。よろしくお願いします!



<山下健二郎>

NAOTOさんのドッキリ企画で最初に僕が仕掛け人になったのですが、絶対にバレるんじゃないかって思って実は緊張していました。そして改めてメンバーの絆が再確認できて非常に良い番組だなと、来年の10周年に向けて良いスタートが切れたんじゃないかなと思っております!



<岩田剛典>

今年で4回目を迎える『三代目J SOUL CHRISTMAS』ですが、一番面白いと自負できるVTRと収録だったのではないかと思います。自分たちのライブに『モニタリング』クルーの皆さんに潜入していただいたんですが、メンバーと「こんなことがあったら面白いよね」って普段から話していた中の一つが現実になり、とてもうれしかったです。来年は10周年という節目を迎える年でもありますけど、こういうタイミングで、こんな素敵な番組が作れるっていうのは本当に幸せなことだなと改めて思いましたし、今回のドッキリという形で改めてメンバー同士の絆やグループに対しての愛情を再確認できたので、ぜひ年の瀬に笑って楽しんでいただきたいなと思っています。



<今市隆二>

毎年(『三代目J SOUL CHRISTMAS』を)やらせていただいて、メンバーをドッキリに掛けることが初めてだったので、改めて仕掛け人も、仕掛けるスタッフも大変だなぁって感じました。ずっとバレてはいけないので、それを自分たちで気をつけながらやっていたんですけど、このドッキリの中でNAOTOさんの“いい人”な部分や優しさがすごく見えて。ドッキリを通してメンバーと今までの思い出を一緒に振り返ることができたのはすごく感謝していますし、また毎年、恒例企画としてやれたらいいなと思います。



<登坂広臣>

僕らのことを知ってくれている方も、詳しく知らない方にも見ていただけたら、僕らの意外な一面が色々見られる番組なんじゃないかと思います。ファンの方が見てもなかなか目にすることがないシーンがあると思いますし、人間性やリアリティを強く感じられる番組だと思いますので、楽しんでいただけたらうれしいです。