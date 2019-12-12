TVアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」の新キャラクターおよび担当キャストが発表された。実力派ガールズバンド・REIJINGSIGNALのメンバーであるララリン役をLynn、スモモネ役を芹澤優、ういうい役を鈴木みのりが担当する。

2020年1月9日より放送される「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」は、スマートフォン向けゲームアプリ、コミカライズ、舞台など各種メディアで展開されているサンリオのキャラクタープロジェクト「SHOW BY ROCK!!」の新作アニメ。このたび、さらにREIJINGSIGNALのバンドビジュアルが公開され、挿入歌「Parallelism Crown」「ネオンテトラの空」を収めた両A面シングルが、2020年3月4日に発売されることも明らかになった。

TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」

放送情報

TOKYO MX：2020年1月9日（木）より毎週木曜日22:30～

BSフジ：2020年1月9日（木）より毎週木曜日24:00～

サンテレビ：2020年1月9日（木）より毎週木曜日25:00～

北海道文化放送：2020年1月9日（木）より毎週木曜日26:00～

配信情報

FOD：2020年1月9日（木）より毎週木曜日22:30配信

ほか配信サイトでも順次配信予定

スタッフ

原作：サンリオ

監督：孫承希

シリーズ構成：田沢大典

キャラクターデザイン・総作画監督：伊藤晋之

アドバイザー：小島正幸

美術設定：菱沼由典

色彩設計：宮脇裕美

撮影監督：岩崎敦

CG Director：上本雅之

CG Producer：細江加奈子

CG Production：ポリゴン・ピクチュアズ

編集：高橋歩

音響監督：郷文裕貴

音楽：高梨康治、Funta7

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：キネマシトラス

キャスト

ほわん：遠野ひかる

マシマヒメコ：夏吉ゆうこ

デルミン：和多田美咲

ルフユ：山根綺

ヤス：伊東健人

ハッチン：小松昌平

ジョウ：小野友樹

双循：白井悠介

ララリン：Lynn

スモモネ：芹澤優

ういうい：鈴木みのり

ほか

高橋歩の高ははしご高が正式表記。

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