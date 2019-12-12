AbemaTV内の「AbemaTV GUNDAM 40th Hour」で、「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇」と「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」が12月22日に配信される。
アニメ「機動戦士ガンダム」の40周年を記念し、毎週土・日および祝日の21時からシリーズ作品を順次無料配信する「AbemaTV GUNDAM 40th Hour」。そのラインナップ第5弾はクリスマスイブおよびクリスマスに縁の深い2作品となり、12月22日21時から「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇」、22時30分から「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」を配信する。また12月24日0時から12月25日23時59分まで、両作品ともAbemaビデオで無料視聴可能となる。
「AbemaTV GUNDAM 40th Hour」第5弾ラインナップ
「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇」
放送日時：2019年12月22日（日）21:00～22:35
放送チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」
放送日時：2019年12月22日（日）22:35～12月23日（月）25:30
放送チャンネル：みんなのアニメチャンネル2
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