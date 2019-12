Mrs. GREEN APPLE 絶賛筋トレ中のメンバーは？

Mrs. GREEN APPLEのギター・若井滉斗とドラム・山中綾華が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。以前リスナーに募集した『令和元年の残り1ヵ月でやり切りたいこと』について、届いたメッセージを紹介しエールを送りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」12月11日(水)放送分)【私は12月中に筋トレ をします! 受験生になり、部活も引退して体力が落ちるだろうから筋トレをしようと、今年の初めに目標を立てたのですが、なんと2日で終了してしまいました。完全に忘れていたのですが、気づけばもう今年も残り1ヵ月。なのでこれを機に、腹筋を割ろうと思います! うすく線が見えるくらいの腹筋を、しっかりシックスパックにするのが目標です。今日から毎日頑張ります!(14歳女性)】山中:へ~! 2日間で終わったってね~(笑)。若井:いやでも、それは筋トレあるあるですよ。1回は理想を思い浮かべるんですよ、例えばそのシックスパックとかね。でも数日後には、「あ、なんかいいかも」って思っちゃう。自分もそう思ったことあるんだけど(笑)。今、メンバーで絶賛筋トレしてるのは、髙野さん(ベースの髙野清宗)ですね。山中:そうですね。若井:髙野さんはめちゃくちゃ老いを感じたらしく……多分エイトパックぐらいいくんじゃない?山中:8ですか~。ちょっと楽しみですね。若井:8個ぐらい割れちゃう勢いなんじゃないかと(笑)。山中:ぜひ割っていただきたいですね(笑)。筋トレって、本当に続けないとだもんね~。がんばってね。若井:持続が大事。がんばって!【残り1ヵ月で私がしたいこと、それは告白です! 今すごく好きな人がいます。2020年になる前に想いを伝えたいです。(18歳女性)】山中:お~。実は「告白したいんです!」とか、「今年中になんとか思いを伝えたいんです!」って生徒(リスナー)がたくさんいてね、メッセージをくれているんですよ~。若井:おーそうなんだ~。そう考えると、“伝えられずじまい”の人がたくさんいるってことだね。山中:でもなんとか伝えたい、背中を押して欲しい、ってことで。若井:告白か~! なんかドキドキするね。山中:ね~! ドキドキしちゃうよね~。若井:告白の経験とかありますか?山中:告白の経験?! 私ね、幼稚園のころなんだけど……。若井:聞いたことあるね(笑)。山中:そう。好きな男の子に……もうほんっとに好きすぎて、何もかも全部すっ飛ばして「結婚して!」って言ったもん(笑)。若井:すっ飛ばしすぎだな(笑)。でも幼稚園生ならではのね。山中:そうそう。純粋な気持ちからのね。若井:でも、なんかオシャレっすね。急に「結婚して」って。山中:今となっては、すごい恥ずかしいような(笑)。でもいい思い出のような、そんな感じですけど。若井:告白って、結局自分の人生の中ですごくいい思い出になるというか。なんか、出来なくて後悔することのほうが多いから「やっちゃえ!」って感じだよね。山中:うんうん! 確かにね!若井:僕はね~モテ男だったので……。山中:モテ男って、自分で言わないで(笑)。若井:自分で告白したことはないですけど(笑)、ぜひ成功することを祈ってます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/12/9(月)~12/13(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!