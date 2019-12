「過去問ってできなくていいもの」伊沢拓司が受験生にアドバイス

伊沢拓司さんが、12月11日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。東大出身でクイズ王としても知られる伊沢さんに、リスナーが自身の勉強に関するお悩みをクイズとして出題。そのお悩みが解決するような解答を、直接電話で伝えました。――リスナー(18歳男性)の問題『自分は受験生なのですが、過去問で解けない問題に出会ったとき、僕はどうなってしまうでしょう?』とーやま校長:『どうなってしまうでしょう?』って、なかなか難しい問題ですが……。伊沢:答えは……『やる気がなくなってしまう』。リスナー:ちょっと違います。近いです。伊沢:近い? 『頭が真っ白になる』。リスナー:ちょっと違います。とーやま校長:じゃあ、答えをもらいましょうか。伊沢:はい。教えて?リスナー:答えは……『すぐに苛立ってしまい、親に冷たく当たり、全く勉強ができなくなる』です。伊沢・校長:お~……。とーやま校長:でも、これはよくないよね? なんとか改善したいと思っているってこと?リスナー:自分ではわかっているんですけど……マインドコントロールが苦手なので、平常心を保つコツとか教えて欲しいです。伊沢:なるほど。心を変えるのって、めっちゃ難しいんですよね? 僕も、できないとイライラしますもん。クイズ番組を見ても、ちょっと出ているのがわかると思うけど(笑)。感情が出ちゃうんですよ。リスナー:(笑)。伊沢:性格を変えるのは難しいと思うので、それより環境を変えちゃえばいいと思うんですよ。ここで言う“環境”とは、“考え方”なんですけど。リスナー:はい。伊沢:過去問って、できなくていいものなんですよ。なぜかというと、自分が何ができないかに気づくための道具なので。過去問が解けたって、本当のテストの点数は1点も上がらないじゃないですか。リスナー:そうですね。伊沢:むしろ過去問が解けなかったら、「やった! 自分のできないことに気づけたぜ!」って思ったらいいんじゃないですかね? それを復習すれば、次からできるようになるから。リスナー:なるほど~。伊沢:(それでも)次にできなかったら、「前回の勉強のやり方が、間違っていることに気づけたぜ! ラッキー!!」って思えばいい。リスナー:おお~。伊沢:過去問ができなくたって、本番は1ミリも損しないんですよ。大事なのは、本番でいい点を取ることだけですから……って考えると、ちょっと気楽にならないですか?リスナー:そうですね。伊沢:僕もそうでした。過去問はできないものです。できないものを探して解くものなので、焦る必要はないです。とーやま校長:うん! この伊沢先生の解答は……どう?リスナー:100点です!<ピンポン!>とーやま校長:大正解!リスナー:大正解です。伊沢:ありがとうございます! 苛立っちゃうときは仕方ないので……できなかったら、苛立ちますもん(笑)。なので、そのときに自暴自棄にならないで、「よし! 苛立ったからこれは解決!!」って思えば、マインドリセットできるので。それでまた頑張ってください!とーやま校長:俺も応援してるよ!リスナー:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/12/9(月)~12/13(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!