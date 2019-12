伊沢拓司に解けないもの?!「勉強が100だとしたら2ぐらい」

東大出身のクイズプレーヤーでYouTuber、QuizKnock編集長の伊沢拓司さんが、12月11日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。クイズ王として知られる伊沢さんに、リスナーのお悩みをクイズとして出題。そのお悩みが解決するような解答を届けました。とーやま校長:伊沢先生は、SCHOOL OF LOCK! を知ってくださっていたということですけど?伊沢:はい。ちょっと変な聴き方なんですけど、大学生のころに行きつけのラーメン屋があって、週3~4で行っていたんです。そこで、常にSCHOOL OF LOCK! が流れていたんですよ。毎日、大学での仕事が終わって遅い時間に行くと、必ず流れていて。とーやま校長:最後まで聴いているというわけではないけど、存在は知っているぞ! と。伊沢:はい。当時、塾で教えていたりしたので、皆さんのお悩みを聴いて「うわぁ。これどうやって答えんねん……」と思っていました。「自分だったらどうしよう」と思いながら、ラーメンを食べていました。とーやま校長:なるほど。そして、QuizKnockはYouTubeの登録者数が……。伊沢:この間、100万人に到達しました。ありがとうございます。とーやま校長:すごいっすね。100万人っすよ!?伊沢:ね~! どうしてこんなことに(笑)。とーやま校長:(笑)。この番組は10代がたくさん聴いてくれているんですけど、今日は……受験期なので勉強の悩みなど受験生の力になってもらえれば。伊沢:もちろん!とーやま校長:ということで、本日伊沢先生とお送りする授業テーマは、『クイズ! 私の問題を解いてくれ!』。伊沢:はい!とーやま校長:今まさに受験や勉強にまつわる悩みを抱えているオマエ! その問題を具体的に教えてほしい! 伊沢先生には、その問題に答えていただきたい!伊沢:はい!!とーやま校長:さらに、勉強以外の悩みを抱えている生徒もたくさんいるんですよ。他のジャンルでもいいですか?伊沢:はい、もちろん! 得意かどうかは置いといて頑張ります。とーやま校長:例えばクリスマスが近いですし、“恋”というジャンルの悩みを抱える生徒も……。伊沢:あ~なるほど……。とーやま校長:恋のお悩みはどうですか?伊沢:勉強が100だとしたら、2ぐらいですね~……。とーやま校長:2?! 低すぎる(笑)。伊沢:逆に勉強が高すぎる、という見方もできるわけじゃないですか。とーやま校長:普通なら勉強も50~60ぐらいだけど、ってことですか?伊沢:そうです。勉強が100だから恋愛が2になっちゃている、というのもなくはないですよね。とーやま校長:でも……そんな伊沢先生は見たくねぇなぁ。伊沢:できないなりに全力を尽くすのは間違いないですから! YouTuber精神というのは、“何事にも全力”ですから!!とーやま校長:わかりました。やってみましょう! 早速、生徒からの出題です。【私は暗記をすることがホントに苦手なのですが、伊沢先生なりの暗記の仕方を教えてください!(16歳女性)】伊沢:そうですね……例えば英単語だったら、英単語帳みたいなものを全部やろうとしがちなんですよね。でもそうすると、1冊終わったころには最初のほうのことは忘れているんですよ。なので僕は、単語帳は10ページとか15ページとかに区切って、そこが完璧になるまではそのページから出ないようにしていました。なぜなら、頭の中にしっかり記憶として定着させないと、使えるようにならないじゃないですか。使えなかったらどんな暗記をしても意味がないので、使えるまで、完璧になるなるまでやる、というのをやっていました。<ピンポン!>伊沢:お! 正解だ!!とーやま校長:やっぱりすごいですね。これ、やってみよう!――続いての出題は……【先日、クラスの男子にある事を言われて、意味がわからなくて困っています! 帰宅部の男子に「文芸部に入れば?」と言ったら、「お前も一緒に入ってくれるならいいで」と言われたんです。ちなみに私はバレー部です。なんで私は誘われたんですか? 男子の気持ちがわかりません!! この問題解いてください。お願いします!!(16歳女性)】伊沢:いやぁ来ましたね。これぞ“超難問”ですが……(笑)。でも、どうなんでしょうね? その男子は、返答に困ってそう言ったんですかね? でも「あ……」ってなったときにその言葉が出るってことは、良い解釈をしてくれていますよね。その~……誘ったことだったり、その男子がこの生徒のことを……。<ブブッ>とーやま校長:え? 時間ってこと? もうちょっとまとめて、ってこと?伊沢:でも、絶対に悪いことはないと思うので、何かあるんじゃないですか? わからないけどね……。とーやま校長:何かあると期待してもいい?伊沢:いいんじゃないですかね? でも期待するって……わかんねぇ! 2が出ましたね(笑)。とーやま校長:これ、結果はどうなるんだろう?<ブッブー>伊沢:厳しい! いやぁ、ここは修行が必要だな……。とーやま校長:でも、スタートダッシュは素晴らしかったと思うんですよ。伊沢:ありがとうございます。ガチで走り出したはいいんですけど、走り出しただけだったという(笑)。どこに走るか決めないで走っていたというね。とーやま校長:わかんないですけど、僕が目視したところ、ちょっとプルプルしてたかな。伊沢:プルプルしていましたね(笑)。終盤は、子牛ぐらいプルプル震えていましたけど。とーやま校長:(笑)。これボケじゃなくて、ガチの“2”なんですか?伊沢:ガチです。今のでわかったでしょ?!とーやま校長:(笑)。伊沢:僕、男子校ですからね。小中高と男子校なんですよ。とーやま校長:でも好きな女の子とかいたでしょ?伊沢:もちろん!とーやま校長:どうしていたんですか?伊沢:黙っていましたね。とーやま校長:何も言えずに、ですか?伊沢:何も言えず、何も聞こえず……。とーやま校長:何やってんだよっ!(笑)伊沢:勉強いたします……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/12/9(月)~12/13(金) SCHOOL OF LOCK! はスペシャル授業を開催!!