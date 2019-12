東雲初穂に高橋りな！　舞台『新サクラ大戦 the Stage』新情報大公開！

2020年3月5日(木)〜3月8日(日)の上演が決定している舞台『新サクラ大戦 the Stage』のメインキャスト&メインビジュアルが解禁され、舞台音楽を担当する田中公平とゲーム版プロデューサーの片野徹から応援メッセージが寄せられた。





『新サクラ大戦』は、架空の「太正時代」の帝都・東京を舞台に、悪と戦う「帝国華撃団」の活躍を描くドラマチック3Dアクションアドベンチャー。メインキャラクターデザインには『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載された漫画『BLEACH』の作者として知られる久保帯人を起用し、これまでのシリーズでも多数の楽曲を提供してきた田中公平が音楽を手がけている。



セガが総力を挙げて開発した新作ゲーム『新サクラ大戦』は、2019年12月12日(木)に発売予定となっており、「東京ゲームショウ2019」にて舞台化が発表され話題になった。



今回、新たに公開された、舞台『新サクラ大戦 the Stage』のメインキャストは4名。

東雲神社の看板娘にして巫女、下町生まれの生粋の江戸っ子である東雲初穂に高橋りな。

望月流忍者の末裔で、武芸などに天才的な才能を持つ、望月あざみ役には寒竹優衣。

歌、演技ともにトップクラスの技量を持つアナスタシア・パルマ役には平湯樹里。

そして、知的で可憐な文学少女にして、魔術「重魔導」の継承者でもあるクラリス役は沖なつ芽が抜擢された。

天宮さくら役の関根優那を加えた5名が、舞台上で帝国華撃団・花組を演じていく。



さらにこの5名によるメインビジュアルもついに公開された。

桜が舞う中に可憐さと勇ましさを感じさせる5人の少女が集結した美しい仕上がり、それぞれの衣装への拘りと再現度の高さが際立つビジュアルとなっている。







本舞台のオーディションには、サクラ大戦シリーズ全ての音楽を担当している田中公平も立ち会い、歌唱審査も実施されたとのこと。そんな田中公平からキャスト陣への熱いコメントが到着している。

さらにそれを受けて、ゲーム『新サクラ大戦』プロデューサーの片野徹からも期待のコメントを寄せられているので、それぞれご紹介しよう。







<応援メッセージ紹介>

■音楽・田中公平

2019年12月に発売の、ゲーム『新サクラ大戦』の舞台が2020年3月に公演決定しました。『サクラ大戦』公式の舞台としましては、2014年の紐育星組の公演から6年ぶりとなります。

今回の舞台は、従来のサクラ歌謡ショウのように声優さん自らが演じるのでは無く、オーディションで選ばれた舞台役者さんがキャラを演じます。

オーディションには数多くの優秀な役者さんが応募され、本当に素晴らしい方々で、審査も大変だったのですが、今回選ばれた5人の役者さんは中でも抜群の演技力と歌唱力をお持ちの上に、新花組が本当にそこに存在するかのようなビジュアル感が図抜けていました。

さくら役の関根さんには若くして豊富な経験とカリスマ感があり、可愛いいのにしっかりした印象で、初穂役の高橋さんはそこに存在するだけでキラキラ光っていました。

アナスタシア役の平湯さんは、さすが宝塚出身で堂々として「リアルアナだ」と全員が納得し、あざみ役の寒竹さんは、オーディションの際に(台本だけでしか情報がないのに)完璧にあざみの役を動き付きのセリフで演じ、そしてクラリス役の沖さんは、その清楚感と内に秘めたる強さはまさにクラリスを見ているかのよう。

とにかく、本当に素晴らしいメンバーが集結しました。

これから、歌唱やダンス、そして演技とキャラ作りに励みますが、私はそれほど心配していません。3月の舞台、ご期待くださいね!



■ゲームプロデューサー・片野徹

『新サクラ大戦』の重要な展開のひとつである舞台『新サクラ大戦 the Stage』は、ゲームとは違った魅力を放つ『サクラ大戦』シリーズならではのコンテンツです。

我々ゲーム開発も衣装や小物、脚本の監修などで協力させていただいていますが、公平先生も関わられるとなれば期待度大です。

才色兼備の魅力的な役者さんが演じる「リアル花組」の活躍が待ち遠しい!

ぜひ2020年も『新サクラ大戦 the Stage』を始め とした『新サクラ大戦』の数々の展開をお楽しみください!





舞台では歌そして殺陣を織り交ぜながら『新サクラ大戦』の太正二十九年の世界を完全再現するという。歌と音楽で彩る豪華絢爛な舞台に期待が高まる。



ORIGINAL (C)SEGA (C)SEGA / エイベックス・ピクチャーズ