山下美月（乃木坂46）と萩原利久がW主演を務めた話題作『電影少女 -VIDEO GIRL MAI 2019-』のBlu-rayとDVDBOXが、2020年1月15日（水）に発売される。この度ジャケットビジュアルが完成、特典ディスクの収録内容と封入特典も決定した。



原作は「週刊少年ジャンプ」の黄金期を支えた作家、桂正和の代表作「電影少女」。2018年1月期に連続ドラマ化され、元乃木坂46の西野七瀬が、“ビデオガール・天野アイ”を熱演。シリーズ2作目となる本作は山下演じる“悪のビデオガール・神尾マイ”と、彼女によって道を踏み外していく高校生・叶野健人（萩原）を演じている。



前作の恋愛ストーリーを根底から覆すダークファンタジー的な内容で、ビデオを再生した主人の望みを叶えるべく、その命令に忠実に従う“ビデオガール・マイ”。その悪女的な魅力で人々を魅了し翻弄していく、彼女の真の目的とは!?



特典ディスクにはメイキングや未公開映像等を収録予定。ラインナップは以下の通り。



■電影少女–VIDEO GIRL MAI 2019-Blu-ray BOX

価格:￥19800＋税品番:SSXX-165～168

仕様：Blu-ray4枚組（本編DISC3枚＋特典DISC1枚）

画面サイズ：16:9 1920×1080i Full High Difinition層数：本編DISC1層･特典DISC1層音声：リニアPCM 2ch STEREO

収録分数：未定

〔DISC1〕第1話・第2話・第3話・第4話

〔DISC2〕第5話・第6話・第7話・第8話

〔DISC3〕第9話・第10話・第11話・第12話

〔DISC4〕特典DISC



■電影少女–VIDEO GIRL MAI 2019-DVD BOX

価格:￥15200+税品番:SSBX-2775～2778

仕様：DVD4枚組（本編DISC3枚＋特典DISC1枚）

画面サイズ：16:9LB層数：本編DISC 片面2層･特典DISC 片面1層音声：ドルビーデジタル2ch STREO

収録分数：未定

〔DISC1〕第1話・第2話・第3話・第4話

〔DISC2〕第5話・第6話・第7話・第8話

〔DISC3〕第9話・第10話・第11話・第12話

〔DISC4〕特典DISC



★映像特典★

●現場潜入！超貴重メイキング映像

●ささやかれたら絶対骨抜き！悪女マイちゃんの名ゼリフ集

●ビデオガール・神尾マイVHS“なぐさめてあげる”映像（完全版）

●ビデオガール・神尾マイVHS“なぐさめてあげる”映像（青年松尾版）

●豪華オリジナルトレイラー



★封入特典★

●オリジナルフォトブックレット（カラー24P）

●生写真5枚 ＜Blu-rayバージョン＞＜DVDバージョン＞



※Blu-ray・DVDの収録内容は本編・特典DISC共通