「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、木村昴演じる山田一郎のソロ曲「Break the wall」のトレーラーが解禁された。

「Break the wall」は12月25日に発売されるイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”のCD「Buster Bros!!! -Before The 2nd D.R.B-」の収録曲。作詞・好良瓶太郎(木村昴)、作曲・西寺郷太(NONA REEVES)のタッグにより、「ボーダーなんか吹っ飛ばせ」「壁を壊せ」といった力強いメッセージが印象的な、一郎らしい楽曲に仕上げられた。編曲は西寺と、キーボーディスト・アレンジャーの冨田謙が担当している。

併せて同CDの店舗別購入特典も公開に。詳細は画像で確認しよう。