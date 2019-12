お家でモンハンオーケストラ！　東京公演全楽曲を収めた2枚組CDが発売

『モンスターハンター』シリーズ15周年、全国5都市の会場で大盛況となった『モンスターハンター15周年記念オーケストラコンサート 狩猟音楽祭2019』の東京公演全楽曲を収めた2枚組CDが12月11日(水)に発売となった。



カプコンより発売されている大人気狩りゲーム”モンハン”シリーズ。そんなシリーズの楽曲をフルオーケストラの演奏で堪能できるのが『狩猟音楽祭』だ。『狩猟音楽祭2019』では、各公演の共通演奏曲に加え、公演地によって曲目を変更。東阪はモンハン15周年らしく、ゲスト出演や民俗楽器を加えての演奏などでシリーズの歴史を振返り、5年ぶりの地方公演は初演奏曲や人気モンスター曲盛りだくさんとなった。



この度発売となるCDでは、最終会場として豪華ゲストを迎え、最も熱気に包まれた東京公演の全楽曲を完全収録。『モンスターハンターワールド:アイスボーン』のメインテーマ「継がれる光」の他 、狩猟音楽祭では初演奏となるマム・タロトのテーマ「龍脈を治する眩耀/マム・タロト~メドレー」も合唱入りで収録。歌姫Ikuko や和楽器ユニットHIDE×HIDEをはじめ多彩なゲストが参加しており、15周年にふさわしい豪華で内容の濃い作品となっている。



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (P)2019 HARMONICS INTERNATIONAL CO., LTD.





◆商品情報

商品名:モンスターハンター15周年記念オーケストラコンサート 狩猟音楽祭2019

発売日:12月11日(水) ※レーベル公式オンラインショップ、Amazon.co.jp、タワーレコード他、一般流通にて販売開始

音楽配信:12月11日(水) ※moraにて96,0kHz/24bit ハイレゾ音源配信開始

価格:3700円+税(CDパッケージ希望小売価格)

収録:2枚組 全18曲

アーティスト:栗田博文、東京フィルハーモニー交響楽団

レーベル:Harmonics Music

発売元:ハーモニクス・インターナショナル



◆収録曲目

<DISC1>

1. 前線拠点 セリエナのテーマ(ICEBORNE 拠点 昼)

2. 狩人よ、前へ

3. 嵐に舞う黒い影/クシャルダオラ~炎国の王妃/テオ・テスカトル&ナナ・テスカトリ『MONSTER HUNTER:WORLD』version

4. 牙を剥く轟竜/ティガレックス~闇に走る赤い残光/ナルガクルガ

5. 生命ある者へ

6. 閃烈なる蒼光/ジンオウガ

7. 動く霊峰~勇者のためのマーチ 2017version

8. 舞い降りる伝説/ミラボレアス



<DISC2>

1. 『MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE』メインテーマ「継がれる光」

2. 旅立ちの風

3. 光と闇の転生/シャガルマガラ

4. 4大メインモンスターメドレー 電の反逆者/ライゼクス~不動の山神/ガムート~妖艶なる舞/タマミツネ~灼熱の刃/ディノバルド

5. 古代樹の森メドレー

6. 龍脈を治する眩耀/マム・タロト~メドレー

7. 星に駆られて

8. オトモダチ探検隊出発!

9. 精霊へ歌う唄~祖なる龍メドレー

10. 英雄の証 オリジナルversion