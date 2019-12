でんぱ組.incのワンマンライブ「でんぱ組.inc 幕張ジャンボリーコンサート」が、12月7日と8日に千葉・幕張メッセ国際展示場2・3ホールで行われた。この記事では7日開催の「電波大宴会 幕張懐石 ~でんぱを添えて~」の模様をレポートする。

2日間で“和風”と“洋風”と、異なるコンセプトで行われた今回のライブ。初日は日本家屋をモチーフにしたオープニング映像がビジョンに流れたあと、相沢梨紗がデザインした着物風の衣装に身を包んだ6人がステージに登場し、「ちゅるりちゅるりら」「NEO JAPONISM」「ボン・デ・フェスタ」「子▽丑▽寅▽卯▽辰▽巳▽」と冒頭から和の要素が盛り込まれたナンバーを連発した。自己紹介で「わー!」と叫んだ成瀬瑛美は「今日は和風の日なので、『わー!』を『和ー!』って言ったんだよ」とライブのコンセプトにちなんだものだとファンに説明するが、「それはわかんないよ!」とほかのメンバーたちにツッコまれる。この日が誕生日当日となった藤咲彩音には、客席から一斉に「おめでとう!」という歓声が起こった。

「おやすみポラリスさよならパラレルワールド」では6人が力強い歌声とダンスパフォーマンスを展開し、楽曲の世界をエモーショナルに表現した。「サクラあっぱれーしょん」ではディア☆、CYNHN、Chu☆Oh!Dolly、ENGAG.ING、虹のファンタジスタ、リルネード、meme tokyo.のメンバーがダンサーとして登場。でんぱ組.incとともに花道からセンターステージへと移動し、華やかなダンスで会場を盛り上げた。その後はメンバーがこの日の衣装についてトークを展開する。古川未鈴が「相沢梨紗大先生デザインの衣装でございます!」と紹介すると、相沢は各メンバーの衣装に異なるモチーフを取り入れていること、それぞれの衣装についたメンバーカラーのコサージュにはほかの5人のメンバーカラーのフリンジが付いていることなどを説明。「アイドルは衣装と言う戦闘服を着られるだけでパワーが何十倍にもなりますから!」と、衣装に込めた思いを熱く語った。

続いては藤咲のソロコーナーへ。誕生日を迎えた藤咲の誕生時から幼少期、でんぱ組.incへの加入後を追ったスライドに続き、ゲストとしてPandaBoYが登場した。PandaBoYによるでんぱ組.incの代表曲のDJプレイのあと、藤咲は桐原美月(リルネード)と愛川こずえ(ENGAG.ING)をバックに従え、青を貴重としたキュートな衣装で現れてファンのどよめきを誘う。ここで披露されたのは藤咲のソロ曲「群青エキスパンダ」。クールなダンスチューンとかわいらしい振り付けで観客を魅了した。

その後は鹿目凛がサポートメンバーを務めるmeme tokyo.がセンターステージへ現れ、「でんでんぱっしょん」をパフォーマンス。ラップを取り入れたアグレッシブなアレンジで客席を圧倒した。ビジョンに成瀬が主人公の星奈ひかる・キュアスター役で出演中のテレビアニメ「スター☆トゥインクルプリキュア」のCMが流れたあと、ステージには成瀬とアニメからキュアスター、キュアミルキー、キュアコスモの姿が。4人は主題歌「キラリ☆彡スター☆トゥインクルプリキュア」を息もぴったりに披露し、さらにでんぱ組.incの残る5人も加わってエンディングテーマ「パぺピプ☆ロマンチック」を歌う。藤咲は「公式でプリキュアを踊れてよかった!」、成瀬は「ライブにプリキュアが来てくれるなんて、夢が叶ったよ!」とそれぞれ喜びを爆発させた。

中盤では今年行われたホールツアー「UHHA! YAAA!! TOUR!!! 2019」でファンからのリクエスト曲を歌った「ファンラブコーナー」で披露された曲のメドレーを展開。メドレー後半の「冬へと走りだすお!」「くちづけキボンヌ」「ブランニューワールド」といった流れでは、6人の歌声の魅力を改めて印象付けた。続く「イツカ、ハルカカナタ」では、ファンからのサプライズで会場中のペンライトが藤咲のメンバーカラーの青一色に。藤咲は驚いた表情で「ありがとうー!」と叫び、涙を浮かべていた。

ライブ終盤、「でんでんぱっしょん」のイントロのセリフ部分では根本凪が「でも今日、ピンさんの誕生日だし……だからこの先不安なことも何もないんだけど(笑)」と思わず本音を明かし、さらに古川は藤咲に「これからもっと、歳を取るのが早くなるよ?」と語りかけてファンの爆笑をさらった。ラストは「ギラメタスでんぱスターズ」「キラキラチューン」「あした地球がこなごなになっても」を畳みかけてステージを終えた。

アンコールで衣装を改めて登場した6人は、場内のオレンジ色のサイリウムに照らされながら「ORANGE RIUM」を丁寧に歌った。ここで古川はでんぱ組.incが2020年春にニューアルバムをリリースし、全国ツアーを開催することを発表してファンを大喜びさせた。さらに次の曲を「とっても特別な曲です。お手持ちのスマホで私たちを撮影してください!」と紹介し、この日初披露の新曲「愛が地球救うんさ!だってでんぱ組.incはファミリーでしょ」をパフォーマンス。メンバー6人はステージを降り、広大な会場を駆け抜けながら熱唱してファンを驚かせた。しかし半分ほど回ったところで曲が終わってしまい、「全然間に合ってない!」とメンバーは大騒ぎ。まさかの2回目に突入し、なんとか場内を回り終えた。

ステージに6人が戻ってきたところで場内には「Happy Birthday to You」が流れ、藤咲の誕生日を祝うサプライズがスタート。驚く藤咲の前に青色のクリームで飾られたケーキが運び込まれ、誕生日の抱負を求められた藤咲は「来年は大事な年になると思うんで……あっ、そういうんじゃないからね!?(笑)」と自身の卒業を否定しつつ「またさらに、強くなるんじゃなくてたくましくなりたいです」と力強く語った。ラストナンバー「いのちのよろこび」では後輩たちが再びステージへ。大人数で華やかにライブのエンディングを飾った。

「 でんぱ組.inc 幕張ジャンボリーコンサート 電波大宴会 幕張懐石 ~でんぱを添えて~」2019年12月7日 幕張メッセ国際展示場2・3ホール セットリスト

01. ちゅるりちゅるりら

02. NEO JAPONISM

03. ボン・デ・フェスタ

04. 子▽丑▽寅▽卯▽辰▽巳▽

05. Future Diver

06. おやすみポラリスさよならパラレルワールド

07. でんぱれーどJAPAN

08. サクラあっぱれーしょん

09. 群青エキスパンダ / 藤咲彩音 with PandaBoY

10. でんでんぱっしょん / meme tokyo.

11. キラリ☆彡スター☆トゥインクルプリキュア / 成瀬瑛美

12. パぺピプ☆ロマンチック

13. 強い気持ち・強い愛

14. ファンラブメドレー(Ψです I LIKE YOU / STAR☆ットしちゃうぜ春だしね / ノットボッチ…夏 / 永久ゾンビーナ / 冬へと走りだすお! / くちづけキボンヌ / ブランニューワールド / IDOL / ダンス ダンス ダンス / きっと、きっとね。 / Ψです I LIKE YOU)

15. イツカ、ハルカカナタ

16. でんでんぱっしょん

17. ギラメタスでんぱスターズ

18. キラキラチューン

19. あした地球がこなごなになっても

<アンコール>

20. ORANGE RIUM

21. 愛が地球救うんさ!だってでんぱ組.incはファミリーでしょ

22. いのちのよろこび



※▽はハートマークが正式表記。