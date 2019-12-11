TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス3」より、キャラクター原案・天野明描き下ろしビジュアルが公開された。

フジテレビ「ノイタミナ」枠にて放送中のアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス3」は、12月12日に最終第8話がオンエア。これに先駆けて公開された本ビジュアルは、梶裕貴演じる慎導灼、中村悠一演じる炯・ミハイル・イグナトフ、そして堀内賢雄演じる梓澤廣一の3人が描かれた。

「PSYCHO-PASS サイコパス3」は、人間の心理状態を数値化し管理する近未来社会を舞台に、正義を問われる警察機構を描くアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズの第3期にあたる作品。フジテレビ「ノイタミナ」枠のほか、Amazon Prime Videoにて独占配信中だ。

TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス 3」

放送・配信情報

フジテレビ「ノイタミナ」枠にて毎週木曜日24:55～25:55

Amazon Prime Videoにて日本・海外独占配信

スタッフ

監督：塩谷直義

シリーズ構成：冲方丁

脚本：深見真、冲方丁、吉上亮

キャラクター原案：天野明

キャラクターデザイン・総作画監督：恩田尚之

アニメーション制作：Production I.G

制作：サイコパス製作委員会

キャスト

慎導灼：梶裕貴

炯・ミハイル・イグナトフ：中村悠一

雛河翔：櫻井孝宏

廿六木天馬：大塚明夫

入江一途：諏訪部順一

如月真緒：名塚佳織

唐之杜志恩：沢城みゆき

霜月美佳：佐倉綾音

ドミネーター：日高のり子

法斑静火：宮野真守

代銀遙煕：中博史

裁園寺莢子：田中敦子

小宮カリナ：日笠陽子

ラウンドロビン：森川智之

梓澤廣一：堀内賢雄

小畑千夜：矢作紗友里

狡噛慎也：関智一

宜野座伸元：野島健児

須郷徹平：東地宏樹

六合塚弥生：伊藤静

花城フレデリカ：本田貴子

常守朱：花澤香菜

(c)サイコパス製作委員会