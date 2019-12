声優・蒼井翔太が英文を“迷”翻訳！「まりあげ」ってどんな意味？

声優・アーティスト・俳優として幅広く活躍中の蒼井翔太。12月4日(水)放送のレギュラーラジオ番組「蒼井翔太 Hungry night」は、蒼井がリスナーから届いた英文を迷(!?)翻訳する名物コーナー「グリナイングリッシュ」をお届けしました。(TOKYO FM「蒼井翔太 Hungry night」2019年12月4日(水)放送より)蒼井がカタコトでおしゃべりする“ハッシュタグさん”に扮し、リスナーから寄せられた英文を即興で読み、オリジナル翻訳を披露する「グリナイングリッシュ」。今回も、蒼井らしい爆笑解答が続出しました!「A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.」「falls in love」は、よく聞くフォーリン・ラブのことだよね、と鋭い指摘をする蒼井。でも「sがついてるのはなぜ?」と悩みながら、「falls」はファールのこと? と閃いたよう。「あ、わかった。付き合ってるのかな、このふたりは。で、ファールでしょ? 良くないことしたんだよ、浮気みたいな」と解釈。「彼氏が恋愛に関してファールを起こしました。それをスルーしてやった私(彼女)のことを、これからはスルーして! ってことじゃない?」と解答します。正解は、「男は目を通して恋に落ち、女は耳を通して恋に落ちる」というイギリスの政治家、ウッドロー・ワイヤットの名言でした。「あら素敵な言葉ね~! (本当の意味は)そうなんですけど、ここでは私流が正解です、よろしくお願いします。役に立ちますね♪」「You are too bright because you applied too much highlighter.」「え? 分かる、分かるよ、言いたいことは分かる! あなたはお顔の凹凸が激しいのに、なんでそんなにハイライター塗ってんの? ですね!」と即答。正解は「ハイライトの塗りすぎで眩しいです」です。なんとズバリ正解!「えっ、合ってたじゃーん! (拍手)すごいね。皆さんも今後使ってみてください。誰に使うの? って? 蒼井翔太ですね!」と笑います。①「She had a shotgun marriage.」②「When pigs fly!!!」③「You are fat cat!」意外な意味を持つという3問が送られてきました。順番に読み上げていくものの、一番引っかかったのは①の「marriage」という単語です。「まるがり~? まりあげ? (爆笑)何それ、“まりあげ”って何なの?」と蒼井は大爆笑。「夢に出てくるよ、お腹痛い~」と大ハマリしてしまいます。②は「2つ目はわかる。飛べない豚はただの豚でしょ?」と即答。③も「あなたは……何の猫? あ、猫かぶり! You are 猫かぶり~! ってことでしょ(笑)」と、すぐに答えが出ましたが、やっぱり最後まで悩んだのは①の「marriage」。「まりあげってなに?(笑)。何だっけ、時代劇の時に頭にするやつあるよね、まげ? 刈り上げ? 丸刈りかな! 彼女の頭は丸刈りです?」という解答になりました。そしてそれぞれの正解は……。①「彼女はできちゃった結婚した」②「ありえない!!!」③「あなたは金持ちだ!」でした。①は、アメリカでは「Shotgun marriage」(“まりあげ”ではなく“マリッジ”が正しい読み方ですね!)が「できちゃった結婚」という意味。②は豚が空を飛ぶことはありえないので、「When pigs fly」はありえないことを意味します。そして③は、「fat cat」=太った猫が、お金持ちや有力者を差すそうです。英語独特の例え方に、「へ~!」と感心しきりの蒼井。「皆さんもいつかどこかで、街中で出会った人に使ってみてください♪ (笑)ダメよ! ほんとに使っちゃだめよ! (笑)」と、自分の翻訳に爆笑していました。<番組概要>番組名:蒼井翔太 Hungry night放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週水曜25:00~25:30パーソナリティ:蒼井翔太番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/aoi番組公式Twitter:@hungrynight_tfm番組ハッシュタグ:#グリナイ